IG Metall Bayern will Hilfen in Mobilitätswende

In der Automobilbranche ist die Gewerkschaft in Bayern gut aufgestellt. Und die IG Metall will verhindern, dass sich das ändert. Ihre jährliche Automobilkonferenz hat sie nun umbenannt. Sie beschäftigte sich heute mit der Mobilität der Zukunft.

"Auch wir als Gewerkschaften müssen uns weiterentwickeln" mahnte Bayerns IG Metallchef Johann Horn auf der Konferenz. Die Gewerkschaft will den ökologischen Wandel – also auch das Aus für klimaschädliche Technologien wie die jetzigen Verbrennungsmotoren.

IG Metall fordert Mitsprache bei der Transformation

Doch dieser Wandel müsse sozial vonstattengehen. Darunter versteht Horn nicht den Erhalt irgendwelcher Arbeitsplätze für die jetzigen Mitarbeiter, sondern gute Arbeitsplätze. Die IG Metall fordert Mitsprache in der Transformation ein. In Bayern sollten regionale Netzwerke gegründet und Fonds geschaffen werden.

"Fonds, die insbesondere das Kapital von kleinen und mittelständischen Unternehmen stärken. Die müssen Zugang zu Innovationsnetzwerken haben, damit sie nicht am Gängelband der Großen hängen." Johann Horn, IG Metall Bayern

Und die Beschäftigten dürfen, so die IG Metall, nicht am Gängelband der Firmen hängen. Mehr Mitbestimmung ist daher auch eine der Forderungen – nicht ganz uneigennützig. Durch sie sichert sich auch die Gewerkschaft ihre Zukunft.