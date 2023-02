IG Metall Bayern fordert Transformationsfonds

Forderungen zu stellen gehört zum Handwerk einer Gewerkschaft. Die IG Metall in Bayern beschränkt sich da nicht nur auf die verschiedenen Tarifrunden. Sie wendet sich vor den Landtagswahlen im Herbst jetzt schon einmal an die künftige Staatsregierung.

Milliardenfonds für Mittelständische Wirtschaft

Um weiterhin Wertschöpfung im Freistaat zu schaffen und damit Beschäftigung zu sichern, sollte der Freistaat einen Finanztopf in Milliardenhöhe füllen. Wie hoch genau, das hat die Gewerkschaft nicht beziffert. Bayerns IG Metallchef Johann Horn hält solch einen staatlichen Transformationsfonds angesichts der mittelständisch aufgestellten und von der Autoindustrie und ihren oft kleinen Zulieferern geprägten Struktur in Bayern für dringend angebracht.

"Insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen ökonomischen Lage, wo wir sehen, dass große Konzerne und Industriebetriebe durch die letzten drei bis vier Jahre gut bis sehr gut durchgekommen sind, aber insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen Hilfe und Unterstützung brauchen, um in Zukunft auch eine Perspektive zu haben" Johann Horn, IG Metall Bayern

Wer dann aus diesem Topf Finanzmittel für die Entwicklung neuer Produkte und Produktionsprozesse erhält, der sollte aber als Gegenleistung Standorte und Arbeitsplätze in Bayern erhalten. Bei der Vergabe sollten zudem Nachhaltigkeitskriterien eine Rolle spielen. Für eine Gewerkschaft gehören die Tarifbindung, die Mitbestimmung und Betriebsräte dazu. Horn glaubt allerdings, "dass das ein Thema ist, dass dem Wirtschaftsminister in Bayern keine Frohlockungen entlocken wird."

Transformations-Netzwerk am Start

Eine finanzielle Hilfe für Betriebe und auch Beschäftigte im digitalen und ökologischen Umbau kommt aus Berlin. Mit Geldern des Bundes werden regionale Netzwerke geknüpft. Mit dabei sind das bayerische Wirtschaftsministerium, die bayerische Wirtschaft, die Arbeitsagentur und die IG Metall. Konkret geht es darum, vor Ort sich den Markt und die Gegebenheiten anzuschauen und dann Pläne aufzustellen. Rund 50 Firmen in vier verbundenen Projekten in der Metropolregion Nürnberg, Ingolstadt, Regensburg und Mainfranken gehen da demnächst an den Start. Sie sollen – so Horn – Schule machen im Freistaat. Allerdings gibt es auch Kritik von Seiten der Gewerkschaft. Die Staatsregierung behandele das Thema noch etwas stiefmütterlich – so Bayerns IG Metallchef Horn.

Gewerkschaft im Aufwind

Auf das vergangene Jahr blickt die Gewerkschaft einigermaßen zufrieden zurück. Der Tarifabschluss in der Metall- und Elektroindustrie vom Herbst lasse sich sehen. Trotz schlechter Voraussetzungen wie Corona, Krieg in der Ukraine und der hohen Inflation sieht Horn keine Anzeichen für eine tiefe Rezession. Es gäbe zwar einige Firmen im Freistaat, die in erheblichen Problemen stecken. Doch die IG Metall habe tarifpolitisch auch da immer eine Lösung gefunden.

Nicht akzeptieren will die IG Metall die Abkehr des Baumaschinenhersteller Wacker-Neuson aus dem Flächentarif. Sie droht mit Urabstimmung und Streik, sollte das Unternehmen nicht seine Haltung ändern. Hoffnungsvoll dagegen stimmt die Gewerkschaft der Blick in die Mitgliederlisten. 22.070 seien im vergangenen Jahr der Gewerkschaft beigetreten und weit weniger ausgetreten als in den Corona-Jahren zuvor. Für Ende des vergangenen Jahres kommt die IG Metall in Bayern auf 363.428 Mitglieder – ein leichtes Minus von 0,6 Prozent.