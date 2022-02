IG Metall Bayern fordert mehr Mitbestimmung

Dass die Zahl ihrer Mitglieder im vergangenen Jahr gesunken ist, hat laut IG Metall auch damit zu tun, dass viele Betriebe Beschäftigten kündigen mussten und die Gewerkschaft die Mitarbeiter im Home-Office schlecht erreichen konnten. In München hat die größte Gewerkschaft im Freistaat am Dienstag auf Schwerpunkte ihrer Arbeit im neuen Jahr geschaut.

Gewerkschaft: Beschäftigte sind selbstbewusster geworden

Dabei sieht der bayerische IG-Metallchef Johann Horn schon einige Veränderungen bei den Mitgliedern aufgrund der Pandemie. Viele Beschäftigte seien selbstbewusster geworden. Horn verweist auf Berichte aus den Betrieben. Die Menschen wollten auf Augenhöhe mitentscheiden, sie wollten mitreden und mitwirken.

IG Metall für Veränderung des Betriebsverfassungsgesetzes

Dafür jedoch muss nach Ansicht der IG Metall das Betriebsverfassungsgesetz endlich reformiert und mehr Mitbestimmung durchgesetzt werden – ob bei der Qualifizierung, bei der Personalplanung oder der Sicherheit von Arbeitsplätzen. Belegschaft und Betriebsräte seien die Experten – vor allem jetzt, wo die Produktion digitaler und emissionsfreier werden soll. Diese Transformation sollte vor Ort umgesetzt werden, verweist Horn auf eine Idee der Gewerkschaft, die die alte Regierung aufgegriffen hat und die Neue nun umsetzen will: ein "regionales Transformation-Netzwerk" aus Gewerkschaft, Arbeitgebern, IHK, Agenturen und Politik.

Regionale Transformation schreitet voran

Ziel der Initiative ist es, das Fachwissen in der Region zu bündeln und dort zu vernetzen wo es ist. Neben technologischen Fragen gehe es dabei auch um die Qualifizierung und Weiterbildung der Menschen. Die Fördergelder müssten bald genehmigt werden. In Freistaat liegt ein Schwerpunkt des Projektes in Franken mit vielen klein- und mittelständischen Industriebetrieben.

Tarifverhandlungen auch ein Thema in diesem Jahr

Was 2022 auch ansteht ist die Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie im Herbst. Die Branche sieht Bayerns IG Metallchef inzwischen wieder auf Erholungskurs. Die Kurzarbeit sinke langsam – der Beschäftigungsaufbau komme langsam in Gang. Manche Firmen machten satte Gewinne. Auf was es den Menschen jetzt angesichts der hohen Inflationsrate ankomme, sei ein reales Plus in der Haushaltskasse und nicht ein Reallohnverlust wie im letzten Jahr.

Eines sicherte die Gewerkschaft aber zu: Sie wird bei der Forderung für die Tarifrunde wie alle Jahre zuvor auf die Produktivität und das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank von zwei Prozent blicken. Und ein bisschen Umverteilung dürfe es auch sein.