IG Metall Bayern bekommt neuen Chef

Johann Horn heißt der Mann, der ab November von München aus die auch in Bayern größte Einzelgewerkschaft leiten wird. Wobei er im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk gleich hinzufügt, dass er diese Aufgabe im Team erfüllen will. Dass da einiges auf ihn und seine Mannschaft zukommt, weiß er. Zurzeit leitet Horn die Geschäftsstelle der IG Metall in Ingolstadt. Dort ist der Firmensitz von Audi. Der gelernte Werkzeugmechaniker ist Aufsichtsrat auf Arbeitnehmerseite beim Autobauer. Er kennt die Probleme also nur zu gut, die die für Bayern wichtige Branche seit dem Dieselskandal beschäftigen und er weiß, dass sie sich in digitalisierten Zeiten neu aufstellen muss:

"Genau die Situation, die wir jetzt haben, zeigt, wie wichtig es ist, dass es eine Kultur im Unternehmen gibt, wo die Menschen beteiligt werden, wo sie nicht nur nach Gutsherrenart Arbeit angewiesen bekommen, sondern sich wirklich einmischen können." Johann Horn, designierter IG -Metall Bezirksleiter Bayern

Der bisherige Bezirkschef Jürgen Wechsler will sich da eher zurückhalten. Er will ab November für die IG Metall Projekte betreuen:

"Auch mein Vorgänger hat sich nicht eingemischt, das wird auch bei mir nicht passieren." Jürgen Wechsler, IG-Metall-Chef Bayern

Der Führungswechsel bei der IG Metall in Bayern ist aber kein Generationenwechsel. Horn ist zwei Jahre jünger als Wechsler. Unter ihm können sich mögliche Nachfolger profilieren.