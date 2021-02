IG Metall Bayern beklagt Mitgliederschwund wegen Corona

Auch wenn die Kurzarbeit viele Kündigungen verhindert: Jeder vierte Betrieb in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie verschickt Kündigungen, so das Ergebnis einer Umfrage der IG Metall Bayern. So gingen 35.000 Arbeitsplätze in der Branche im Freistaat verloren.

Oft griffen die großen Unternehmen wie Continental zu diesem Mittel. Manche verlagerten die Arbeitsplätze ins Ausland, kritisiert der bayerische IG Metall-Chef Johann Horn. Auch die Gewerkschaft bekommt den Abbau zu spüren: Die Zahl der Mitglieder sank um gut zwei Prozent auf 372.000. Die zu betreuen oder neue zu gewinnen ist ein Problem, wenn immer mehr von zu Hause aus gearbeitet wird.

Mehrbelastung in der Produktion durch Corona

Dabei lassen sich gerade in der Metall- und Elektroindustrie viele Arbeitsplätze nicht nach Hause verlagern. In der Produktion gelten zwar strenge Schutzauflagen – doch für Beschäftigte bringe das zusätzliche Belastungen wie Arbeiten mit Maske. Deshalb erwartet die Gewerkschaft in der laufenden Tarifrunde einen finanziellen Ausgleich für die Belastungen.