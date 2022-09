IG BAU fordert Staatsbeteiligungen an Wohnungskonzernen

Der Einstieg des Staates in den Immobilienmarkt wäre nach Ansicht von IG-BAU-Chef Robert Feiger ein "starkes Signal für die Branche". Wenn der Bund erst einmal bei Vonovia & Co einen Fuß in der Tür hätte, dann würde der Wohnungsmarkt von morgen deutlich anders aussehen.

Staat bräuchte Sperrminorität bei Vonovia

Um bei dem Dax-Konzern Vonovia Entscheidungen im Sinne der Mieter beeinflussen zu können, bräuchte der Bund eine sogenannte Sperrminorität von mindestens 25 Prozent der Aktien. Dann könnte zum Beispiel Klara Geywitz (SPD) als Wohnungsbauministerin Vertreter des Staates in den Aufsichtsrat von Vonovia entsenden und dort über die Besetzung des Vorstands mitentscheiden. Auf der Jahreshauptversammlung ließen sich Aktionärsentscheidungen mit der staatlichen Sperrminorität der Stimmen dann blockieren, bis hin zu einer Absetzung des Managements.

IG-BAU-Chef Feiger: Den Miethaien die Zähne ziehen

"Der Staat kann dann bei allem mitreden, worauf es ankommt: Auch bei der Mietenstrategie", so IG-BAU-Chef Feiger. Konkret gehe es darum, den Mieten künftig "einen Dämpfer zu verpassen". Es werde höchste Zeit, dass Immobilienkonzerne "nicht länger nur durch die Renditebrille gucken", sondern auch ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht würden. "Wohnen für alle – das ist Daseinsvorsorge, die der Staat gewährleisten muss. Deshalb muss er jetzt an die Mietentreiber ran. Es kommt darauf an, den 'Miet-Haien' die Zähne zu ziehen – zumindest die schärfsten."

Die IG BAU hat bereits ausrechnen lassen, was eine solche Staatsbeteiligung an Vonovia kosten würde. So könnte der Bundesfinanzminister für geschätzte 5 Milliarden Euro ein rechnerisches Viertel von rund 500.000 Wohnungen in Deutschland bekommen.