IG Bau fordert mehr Geld für Reinigungskräfte

Vor allem in der Corona-Zeit würden Reinigungskräfte eine wichtige Dienstleistung erbringen. Die IG Bau fordert deshalb unter anderem für die in Nürnberg beschäftigten 13.000 Mitarbeiter der Branche mehr Geld.

Einstiegsverdienst muss steigen

In der laufenden Lohn-Tarifrunde für das Gebäudereiniger-Handwerk fordert die Gewerkschaft ein Plus von 1,20 Euro pro Stunde. Damit würde sich der Einstiegsverdienst auf 12,50 Euro pro Stunde erhöhen. Glas- und Fassadenreiniger kämen dann auf 15,30 Euro. Auszubildende sollen 100 Euro mehr pro Monat erhalten. Außerdem drängt die Gewerkschaft auf den Startschuss für das bereits im vergangenen Jahr geforderte Weihnachtsgeld in Höhe von 80 Stundenlöhnen.

Fehlendes Personal führt zu Mehrarbeit

Die Arbeitsbelastung habe pandemiebedingt zugenommen, so Iris Santoro, Bezirksvorsitzende der IG Bau Mittelfranken. Um die Hygienevorschriften einzuhalten, müsse noch häufiger gereinigt werden. Meist fehle es an Personal, so dass die zusätzlichen Aufgaben vom bestehenden Reinigungspersonal mitübernommen werden müssten.

"Ohne ihren Einsatz in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Supermärkten würde die Gesellschaft kaum so glimpflich durch die Krise kommen. Letztlich rettet Sauberkeit Leben." Iris Santoro, Bezirksvorsitzende der IG BAU Mittelfranken.

Die Tarifverhandlungen zwischen der IG BAU und dem Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks (BIV) gehen am 3. September in Köln in die zweite Runde.