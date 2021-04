IfW-Präsident Felbermayr sieht Chancen für globale Mindeststeuer

Die neue Finanzministerin der USA, Janet Yellen, hat in dieser Woche eine globale Mindeststeuer für Unternehmen vorgeschlagen. Ihre Erwartung: So könnte weltweit gegen Steuerdumping vorgegangen werden.

Auch Gabriel Felbermayr, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft Kiel, setzt große Hoffnungen in eine globale Mindeststeuer für Unternehmen. Das hat er im Interview mit der radioWelt auf Bayern 2 betont.

"Es gibt Handlungsbedarf, der ist auch schon lange erkannt. In der OECD wird ja schon über viele Jahre, Jahrzehnte darüber gestritten und verhandelt, wie man die Steuerschlupflöcher dicht machen kann. Bisher mit wenig Erfolg. Hier könnte sich eine historische Trendwende anbahnen." Prof. Gabriel Felbermayr, Präsident Institut für Weltwirtschaft

Ringen um die Höhe eines Mindeststeuersatzes

Die Höhe des Mindeststeuersatzes von 21 Prozent, wie von Yellen gefordert, hält Felbermayr für schwer durchsetzbar. Viele Länder würden sich dagegen wehren, allen voran Irland. "Es würde mich wundern, wenn genau 21 Prozent dabei herauskämen – aber es ist sicherlich mehr als die 12,5 Prozent, die bisher im Gespräch waren und die dem irischen Mindestsatz entsprechen würden", so Felbermayr.

Ein Mindeststeuersatz könnte nach Einschätzung des IfW-Präsidenten international zu einer stärkeren Vereinheitlichung der Steuersätze führen, denn "wer mehr als diese Summe erhebt, der muss weiterhin mit kreativer Steuergestaltung durch die großen Unternehmen rechnen".

Diese mögliche Angleichung der Steuersätze wäre laut Felbermayr "gut", denn unterschiedliche Sätze seien wirtschaftlich nicht gesund und ein großes Streitthema für die Finanzminister.

Hoffnung auf höhere Steuereinnahmen in Deutschland

Für den deutschen Staatshaushalt könne eine globale Mindeststeuer möglicherweise höhere Einnahmen bedeuten, so Felbermayr. Zwar hätten viele deutsche Unternehmen gerade im Ausland hohe Umsätze und würden dann aufgrund des "Ziellandprinzips" auch dort stärker zur Kasse gebeten werden. "Wenn es aber gelingt, die großen Digitalkonzerne stärker zu besteuern, dann würde der deutsche Finanzminister hier Zusatzeinnahmen verbuchen."

Die Frage, wie sich das insgesamt auf den Haushalt auswirke, sei gar nicht so einfach zu beantworten, aber in Summe sei es wohl so, dass die dynamischen Branchen, wie etwa die Digitalbranchen, stärker zur Kasse gebeten würden. Dort sei auch das Gewinnwachstum in den letzten Jahren am größten gewesen, während die klassischen Industriebranchen, in denen Deutschland stark sei, nicht so gewinnträchtig seien, erklärte Felbermayr.