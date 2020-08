ifo: "Wirtschaft auf Erholungskurs"

Das Geschäftsklima ist insgesamt positiv, nur der Handel bleibt in seinen Erwartungen pessimistisch. Clemens Fuest, der Präsident des Münchner ifo Instituts, sieht die deutsche Wirtschaft auf Erholungskurs. So sieht das Bild in den einzelnen Sektoren aus:

Verarbeitendes Gewerbe: Sprung nach oben

Im Verarbeitenden Gewerbe hat sich das Geschäftsklima erheblich verbessert. Die Einschätzungen der Unternehmen zur aktuellen Lage machten einen Sprung nach oben. Trotzdem beurteilen noch viele Industriefirmen ihre wirtschaftliche Lage als schlecht. Der Ausblick auf die kommenden Monate fiel erneut optimistischer aus. Die Auftragsbücher füllen sich wieder.

Dienstleistungssektor: Zufrieden mit Geschäftslage

Im Dienstleistungssektor ist der Geschäftsklimaindex stark gestiegen. Die Dienstleister waren deutlich zufriedener mit ihrer aktuellen Geschäftslage. Auch der Ausblick auf die kommenden sechs Monate verbesserte sich weiter.

Großhandel: Geschäftsklima rückläufig

Im Handel hat sich die Aufwärtsbewegung des Geschäftsklimas merklich abgeflacht. Die Händler waren zwar etwas zufriedener mit ihrer aktuellen Lage. Jedoch blieben die Erwartungen nahezu unverändert pessimistisch. Im Großhandel war das Geschäftsklima sogar rückläufig.

Bau: Lage gut, Erwartungen pessimistisch

Im Bauhauptgewerbe befindet sich das Geschäftsklima weiter im Aufwind. Die Baufirmen waren erneut mit ihrer aktuellen Lage zufriedener. Ihre Erwartungen sind jedoch weiterhin pessimistisch, wenn auch nicht mehr so stark wie im Vormonat.