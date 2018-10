ifo-Studie: Digitalisierung bringt mehr Jobs in Bayern

Der Jobmotor in Bayern wird mit der Digitalisierung an Drehzahl gewinnen und die zunehmende Automatisierung für mehr Jobs sorgen, so das Ergebnis der ifo-Studie im Auftrag der IHK für München und Oberbayern. Es sei zu erwarten, dass immer mehr Beschäftigte in Zukunftsbranchen wechseln werden.

Deutliche Zuwächse bei der Beschäftigung

Und das würde sich besonders positiv auf den Arbeitsmarkt in Bayern auswirken. Hier sei bis zum Jahr 2030 mit einem potentiellen Zuwachs der Beschäftigung von bis zu 13,5 Prozent zu rechnen. Das liegt deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Für ganz Deutschland liege dieser Wert demnach nur bei 5,5 Prozent. Der fortdauernde Strukturwandel am Arbeitsmarkt wird laut ifo-Studie durch die Digitalisierung beschleunigt und betrifft in Zukunft alle Berufsgruppen, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß.

Größte Zuwächse im Management

In Bayern seien die größten Zuwächse bei Management-Berufen zu erwarten mit einem Beschäftigungsplus von 79.000 Stellen, gefolgt von Ingenieuren und IT-Berufen. Auch im Bereich der Pflegeberufe sei eine kräftige Expansion zu erwarten. Wegfallen durch die Digitalisierung werden laut Studie vor allem Jobs im Bereich der Finanz- und Bauwirtschaft. Das Fazit der ifo-Experten ist positiv. Im Freistaat müsse niemand vor der Digitalisierung Angst haben, denn die Arbeit werde trotz Automatisierung nicht ausgehen.