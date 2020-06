Ifo: Stimmung in der deutschen Wirtschaft verbessert sich weiter

Nach dem historischen Tief in den vergangenen Monaten hellt sich die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft weiter auf. Der Ifo-Geschäftsklimaindex für Juni ist auf 86,2 Zähler gestiegen. Im Mai hatte er noch bei 79,7 Punkten gelegen, wie das Münchner Ifo-Institut mitteilte. Einen so großen Sprung hat es noch nie gegeben heißt es.

Fuest: Licht am Ende des Tunnels

"Die deutsche Wirtschaft sieht Licht am Ende des Tunnels", so Ifo-Präsident Clemens Fuest. Die vom Ifo befragten Manager schätzten ihre Geschäftsaussichten und - erstmals seit Beginn der Corona-Krise - auch ihre Lage wieder günstiger ein als zuletzt.

Im Verarbeitenden Gewerbe haben sich dabei vor allem die Erwartungen verbessert. Die aktuelle Lage wird immer noch als schlecht eingestuft. Etwas anders die Situation im Dienstleistungsbereich. Auch dort nahm der Pessimismus mit Blick auf das kommende halbe Jahr ab, wie es heißt, vor allem aber verbesserte sich die Einschätzung der aktuellen Lage deutlich.

Die Viruskrise trifft die Konjunktur mit voller Wucht. Sinkende Konsumausgaben und schrumpfende Investitionen ließen die deutsche Wirtschaft bereits zum Jahresanfang einbrechen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) fiel von Januar bis März um 2,2 Prozent und damit so stark wie seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/09 nicht mehr.

Belebung der Konjunktur ab dem Sommer

Im laufenden zweiten Quartal dürfte das BIP nach Einschätzung der Wirtschaftsweisen sogar um zehn bis elf Prozent einbrechen. Ab Sommer rechnen die meisten Experten dann mit einer spürbaren Belebung der Konjunktur.