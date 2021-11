ifo: Lieferengpässe und Corona würgen Aufschwung ab

Das Thema Corona ist mit voller Wucht zurück in der deutschen Wirtschaft. Dabei kämpfen die Firmen immer noch mit den Lieferproblemen. Kein Wunder, dass der ifo-Geschäftsklimaindex erneut gesunken ist. Und das sogar stärker als von Analysten erwartet. Die ifo-Forscher sagen einen "harten Winter" für die Konjunktur voraus.

ifo-Index sinkt stärker als erwartet

Der Geschäftsklimaindex ist im November gegenüber dem Vormonat um 1,2 auf 96,5 Punkte zurückgegangen und ist damit so schlecht ausgefallen wie seit April nicht mehr. Damit hat sich die Stimmung in den deutschen Chefetagen zum fünften Mal in Folge eingetrübt. Analysten hatten nur mit einem Rückgang auf 96,6 Punkte gerechnet.

Dienstleister von neuer Corona-Welle kalt erwischt

War bei den Dienstleistern in den vergangenen Monaten beinahe Euphorie zu spüren, herrscht nun wieder der Pessimismus vor. Die vierte Infektionswelle hat die Geschäftserwartungen insbesondere im Tourismussektor und im Gastgewerbe regelrecht abstürzen lassen, sagt ifo-Präsident Clemens Fuest.

"Also da kommt noch einiges auf uns zu." Clemens Fuest, Präsident ifo Institut

Da die Daten für den Geschäftsklimaindex mehrheitlich schon Anfang November erhoben wurden, habe sich der letzte Anstieg der Infektionszahlen noch gar nicht niedergeschlagen.

Lichtblick in der Autoindustrie

Die Industrie kämpft weiter mit Lieferproblemen. Fast 80 Prozent der Firmen berichten von Schwierigkeiten, an nötige Materialien und Vorprodukte zu kommen, heißt es beim Münchner ifo-Institut. Die Folge: Die Auftragsbücher sind voll. Dennoch sinkt die Produktion. Immerhin zeigt sich aber die Automobilindustrie etwas zuversichtlicher, dass sich die Lage in den kommenden Monaten verbessern wird. Eine deutliche Mehrheit der Industrieunternehmen möchte außerdem die Preise anheben.

Einzelhandel: Fehlende Artikel, höhere Preise

Neben den Lieferproblemen setzen dem stationären Handel nun zusätzlich die Corona-Beschränkungen zu. Der Einzelhandel macht sich deshalb Sorgen über das wichtige Weihnachtsgeschäft.

"Fast 80 Prozent der Einzelhändler berichten, sie hätten Lieferprobleme. Sie würden darauf zwar mit Preiserhöhungen reagieren, aber viele Produkte würden gar nicht erhältlich sein. Das heißt, das ein oder andere Geschenk, das man gerne gekauft hätte, wird dann unterm Weihnachtsbaum fehlen. Und das ist natürlich sehr schlecht für den Einzelhandel." Clemens Fuest, Präsident ifo Institut

Bau zeigt sich relativ stabil

Von den monatlich 9.000 vom ifo-Institut befragten Firmen ist die Stimmung bei den Bauunternehmen noch vergleichsweise gut. Nach dem kontinuierlichen Aufschwung der vergangenen Monate fielen die Erwartungen zwar etwas pessimistischer aus. Die aktuelle Lage beurteilen die Baufirmen dagegen besser.

ifo: Aufschwung jäh gestoppt

Für die deutsche Wirtschaft bedeutet der erneute Rückgang des Geschäftsklimaindex nichts Gutes.

"Das wird ein harter Winter". Clemens Fuest, Präsident ifo Institut

Hatten die ifo-Forscher zuletzt noch mit einem leichten Wachstum im laufenden Quartal gerechnet, gehen sie nun von einer Stagnation aus.