Ifo-Konjunkturprognose: Erholung der Wirtschaft erneut vertagt

Und wieder wird die Erholung der deutschen Wirtschaft vertagt. Noch im Frühjahr rechnete das ifo-Institut damit, dass sich die Lieferengpässe bald auflösen und die Corona-Pandemie abflaut – beides ist nicht eingetreten. Und deshalb kann sich auch die deutsche Wirtschaft nicht so stark erholen wie erhofft. Die Münchner Forscher haben deshalb ihre Konjunkturprognose deutlich gesenkt. Für das nächste Jahr erwarten sie nur noch ein Wirtschaftswachstum von 3,7 Prozent. Im Herbst, bei der letzten Prognose, gingen sie noch von einem Plus von 5,1 Prozent aus.

Corona-Maßnahmen helfen der Wirtschaft

Bevor die Wirtschaft aber wieder mehr in Fahrt kommt, werden sich die neuen Corona-Maßnahmen bemerkbar machen und vor allem den Konsum und die Dienstleistungen wieder bremsen. Ifo-Präsident Clemens Fuest ist aber wichtig festzuhalten, dass die Beschränkungen der Wirtschaft nicht schaden, sondern helfen. Denn ohne würde es wieder zu harten Schließungen kommen, die die Wirtschaft zum Erliegen bringen würden.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

Erst Mitte nächsten Jahres rechnen die Forscher vom Münchner ifo-Institut jetzt mit einer deutlichen Erholung der Wirtschaft, vorausgesetzt die Lieferengpässe lösen sich bis dahin und es gibt keine neue Corona-Welle. Dann werde der Konsum weiter anziehen und auch die Investitionen.

Und die Industrie werde dann auch in der Lage sein, die aufgelaufenen Aufträge abzuarbeiten. Dieser Aufholprozess ist dann auch der Grund, warum das ifo-Institut seine Prognose für 2023 anhebt. Das Wachstum wird einfach um ein paar Monate verschoben. Was die Wirtschaft in 2022 weniger wächst, legt sie in 2023 mehr zu.

Inflation wird weiter steigen

Sorgenvoller als bisher betrachten die Münchner Ökonomen die Entwicklung der Inflation. Sie werde nicht so schnell zurückgehen, wie erhofft. Die Inflationsrate wird 2022 sogar weiter steigen - auf durchschnittlich 3,3 Prozent - und erst 2023 unter die zwei Prozent Marke fallen. Als Grund nennt der Konjunkturchef des ifo-Instituts auch hier vor allem die Lieferengpässe, die sich in steigenden Preisen niederschlagen und die höheren Energie- und Rohstoffpreise, die erst im nächsten Jahr an die Verbraucher weitergegeben werden.

Angesichts dieser Entwicklung fordert ifo-Präsident Fuest eine Änderung der Geldpolitik der EZB. Es sei wichtig, jetzt die Wende einzuläuten, sagt er, und er rechnet damit, dass die Europäische Zentralbank noch im Dezember ankündigt, zumindest das aktuelle Anleihen-Aufkaufprogramm PEPP im Frühjahr auslaufen zu lassen.

Nachtragshaushalt ökonomisch richtig

Die neue Bundesregierung hat ja bereits mit ihrem Nachtragshaushalt für Diskussionen gesorgt. Es werden jetzt Schulden gemacht, um Investitionen in der Zukunft damit zu bezahlen. Ein Schritt, den ifo-Präsident Fuest grundsätzlich für richtig hält. Jedenfalls aus ökonomischer Sicht - die verfassungsrechtliche Beurteilung sei ein anderes Thema.

In Krisenzeiten sollte, seiner Ansicht nach, der Staat durchaus Schulden machen dürfen, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Das Geld müsse in zusätzliche Investitionen fließen und nicht alles sollte über Schulden finanziert werden. Er fordert auch, alle Ausgaben auf den Prüfstand zu stellen und möglicherweise die Prioritäten zu ändern.