Ifo-Institut wagt keine Konjunkturprognose wegen Ukrainekrieg

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Wie sich die deutsche Wirtschaft entwickeln wird, hängt vom Verlauf des Krieges in der Ukraine ab: Steigen die Energiepreise weiter? Wird es neue Sanktionen geben? Wird es zu weiteren Lieferengpässen kommen? Die Unsicherheit ist groß. Deshalb hat sich das ifo-Institut diesmal nicht auf eine eindeutige Prognose festlegen wollen. Die Münchner Wirtschaftsforscher haben vielmehr zwei Szenarien untersucht, die unterschiedliche Annahmen über den Kriegsverlauf und die Entwicklung der Energiepreise berücksichtigen.

ifo-Basisszenario: Die Lage entspannt sich bald

Im sogenannten Basisszenario gehen die Forscher davon aus, dass sich die Lage in der Ukraine bald beruhigt und dann auch die Energiepreise wieder zurückgehen werden. Die Lieferengpässe und die Unsicherheit dämpfen die Konjunktur nur vorübergehend. In diesem Fall wird die deutsche Wirtschaftsleistung in diesem Jahr immerhin noch um 3,1 Prozent zulegen, die Inflationsrate im Durchschnitt auf 5,1 Prozent steigen. In der vorangegangenen Prognose hatte das ifo-Institut für 2022 noch mit einem Wachstum von 3,7 Prozent gerechnet und mit einer Inflation von 3,3 Prozent.

ifo-Alternativszenario: Der Krieg dauert länger

Im Alternativszenario unterstellt das ifo-Institut, dass sich die Situation im Ukraine-Konflikt erstmal weiter verschärft und sich erst ab der Jahresmitte allmählich entspannt. Die Energiepreise werden länger hoch bleiben. Dann wird das Wachstum nur 2,2 Prozent betragen, die Inflationsrate schnellt auf über 6 Prozent nach oben.

Ein drittes Szenario wird nur angedeutet: Wenn Russland die Gaslieferungen nach Deutschland komplett einstellt, würde das kurzfristig einen weit größeren wirtschaftlichen Schaden verursachen, heißt es im Gutachten.

Schnelle Erholung möglich: Deutsche Verbraucher stützen Konjunktur

Grundsätzlich gehen die Münchner Konjunkturforscher davon aus, dass der private Konsum weiterhin die Stütze der deutschen Wirtschaft sein wird. Da gebe es noch viel Nachholbedarf bei den Bürgern und auch die Industrie habe sehr volle Auftragsbücher, so dass die Produktion – wenn sich keine neuen Lieferschwierigkeiten ergeben – sehr schnell wieder hochgefahren werden kann, sollte sich die Lage entspannen und die Unsicherheit legen. Dann könnte 2023 die Wirtschaftsleistung zwischen 3,3 und 3,9 Prozent zulegen, die Inflation sollte auf etwa 2 Prozent zurückgehen.