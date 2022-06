ifo-Institut: Tankstellen geben Rabatt an Kunden weiter

In der Diskussion um den Tankrabatt hat das Münchner ifo-Institut eine eigene Berechnung veröffentlicht. Die hat ergeben, dass der Tankrabatt für Diesel und Benzin "im Wesentlichen" an die Kunden weitergegeben wurde. Beim Diesel hätten die Tankstellen ihn zu 100 Prozent weitergegeben, heißt 17 Cent Steuersenkung je Liter. Beim Super Benzin seien es 85 Prozent gewesen, also 29 bis 30 Cent Steuersenkung.

Vergleich von deutschen und französischen Spritpreisen

Für die Berechnung hatten sich Florian Neumeier, Leiter der Forschungsgruppe Steuer- und Finanzpolitik des ifo-Instituts, gemeinsam mit seinen Kollegen Daniel Stöhlker und ifo-Präsident Clemens Fuest die Tankpreise in Deutschland im Vergleich zur Entwicklung in Frankreich vor und nach dem 1. Juni angesehen.

In die Analyse flossen die Daten von etwa 14.000 Tankstellen ein, die bei der Markttransparenzstelle des Bundeskartellamts gemeldet sind. Das ifo Institut kann aber keine Aussagen zur internen Kalkulation der Ölkonzerne treffen. Die Wirtschaftsforscher haben lediglich die Preise an der Zapfsäule mit denen aus Frankreich verglichen.

Dabei nahmen die Wissenschaftler an, dass die deutschen Spritpreise ohne Einführung des Tankrabatts nach dem 1. Juni dem gleichen Trend gefolgt wären wie die französischen Preise. Heraus kam, dass die Preise in Frankreich seitdem ebenfalls gestiegen sind und zwar ohne, dass die Steuern dort verändert wurden.

Tankrabatt gilt bis Ende August

Wegen der steigenden Inflation und derzeit hohen Energiepreisen wurde zu Monatsbeginn in Deutschland die Energiesteuer auf Kraftstoffe gesenkt worden. Der sogenannte Tankrabatt gilt für drei Monate bis Ende August. Bei Benzin sinken die Steuersätze damit um 29,55 Cent pro Liter, bei Diesel um 14,04 Cent. Dadurch wird zusätzlich Mehrwertsteuer gespart und der Benzinpreis könnte um rund 35 Cent, der Dieselpreis um etwa 17 Cent insgesamt günstiger werden – wenn die Steuersenkung eins zu eins weitergegeben wird.

Bundeswirtschaftsminister will Kartellrecht stärken

In den ersten beiden Tagen waren die Spritpreise an den Tankstellen gesunken. Dann begannen sie wieder zu steigen, so dass Benzin und Diesel aktuell genauso viel kostet wie vor der Einführung der Steuersenkungen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Die Grünen) sprach davon, dass die Mineralölkonzerne den Rabatt nicht weitergeben würden. Deswegen hatte er vorgeschlagen, dass Kartellrecht zu reformieren und dem Bundeskartellamt mehr Möglichkeiten einzuräumen.

Bisher hat das Kartellrecht bereits die Möglichkeit, Gewinne von Firmen abzuschöpfen, wenn diese Gewinne durch wettbewerbswidriges Verhalten erlangt wurden. Das Kartellamt hat diese Option in der Praxis aber noch nie genutzt. Voraussetzungen dafür sind komplexe Analysen und Berechnungen. Außerdem muss nachgewiesen werden, dass Unternehmen vorsätzlich oder fahrlässig gegen das Kartellrecht verstoßen haben. Hier möchte Habeck nun die Hürden senken.

Als letztes Mittel könnte sich der Wirtschaftsminister auch eine "Entflechtungsmöglichkeit" vorstellen, um verfestigte Märkte aufzubrechen und so für mehr Wettbewerb zu sorgen. Das würde auf eine mögliche Zerschlagung von Konzernen hinauslaufen.

Handelsverband kritisiert Habecks Pläne

Der Handelsverband Deutschland kritisierte die Pläne von Habeck scharf. Die Einführung missbrauchsunabhängiger Entflechtungsmöglichkeiten und kartellrechtlicher Gewinnabschöpfungsansprüche ohne Nachweis des Verschuldens seien "ein Irrweg", sagte Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Ein solcher Blankoscheck für das Bundeskartellamt würde willkürliche und politisch motivierte Entscheidungen begünstigen. Er empfehle "dringend", das Vorhaben nicht weiter zu verfolgen.

ifo-Präsident: "Tankrabatt nicht sinnvoll"

Nicht nur die aktuellen Pläne von Habeck werden diskutiert, auch der Tankrabatt selbst wird unterschiedlich bewertet. Ifo-Präsident Fuest urteilt, dass diese Maßnahme trotz der Weitergabe an die Konsumenten - wie die Berechnungen des Wirtschaftsinstituts ergeben haben - nicht sinnvoll sei. Der Tankrabatt käme Menschen mit höheren Einkommen und höheren Spritausgaben zugute, nicht aber Menschen mit geringem Einkommen.

Fuest kritisiert falsche Anreize

Darüber hinaus setze die Maßnahme die falschen Anreize, erklärt Fuest. "Er hält nicht dazu an, weniger Benzin und Diesel zu verbrauchen. Aus ökologischen Gründen und um die Abhängigkeit von Russland zu vermindern, wäre aber das genaue Gegenteil notwendig."

Der ifo-Präsident stellt klar, dass die Berechnungen eine Momentaufnahme seien. Die Preisentwicklung könne sich in den kommenden Wochen ändern. Ob die Steuersenkung dauerhaft an die Konsumenten weitergegeben werde, sei offen.