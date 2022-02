ifo Institut erhöht Inflationsprognose für 2022 auf vier Prozent

Das ifo Institut hebt seine Prognose für die Inflation 2022 in Deutschland von 3,3 auf vier Prozent an. Mehr als die Hälfte aller Unternehmen in Handel und Industrie planten weitere Anhebungen, lautet die Begründung. Das ifo-Preisbarometer habe einen Höchststand erreicht.

Fast alle wollen Preise erhöhen – weil andere es auch tun

Bei Dienstleistungen und in der Bauwirtschaft wollten mehr als 40 Prozent der Firmen ihre Preise erhöhen. Dadurch steigen die allgemeinen Inflationserwartungen und der Preisanstieg verfestigt sich. Als Grund dafür nennt das Institut in erster Linie die zunehmenden Kosten für Energie. Schon bei der Beschaffung von Vorprodukten müssten Unternehmen inzwischen deutlich mehr bezahlen.

Erhöhung des Leitzins vielleicht schon im Herbst?

Auch die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre Einschätzung inzwischen geändert und will nun früher auf die allgemeine Teuerung reagieren. EZB-Präsidentin Christine Lagarde schließt einen Zinsschritt noch in diesem Jahr nicht länger aus. Im Sommer sei es sicher noch zu früh, sagte Lettlands Notenbankchef Martins Kazaks, der auch EZB-Ratsmitglied ist. Aber wenn der Arbeitsmarkt weiter rundlaufe und die Wirtschaft auf Kurs bleibe, dürfte die Notenbank früher handeln, so Kazaks. Das wäre dann vielleicht im Herbst.

EZB hat keinen Einfluss auf die entscheidenden Energiepreise

Vor der ersten Zinserhöhung müssen jedoch zunächst die Anleihekäufe der Zentralbank gestoppt werden. Außerdem könnte die EZB den negativen Einlagenzins für Banken wieder auf null setzen.

Für die Sparer wäre eine Erhöhung der Leitzinsen möglicherweise eine halbwegs gute Nachricht. Sie könnten dann nämlich von ihrer Bank nach langer Zeit wieder einen geringen Zins auf ihr Erspartes erhalten. Der Geldwertverlust ihrer Sparkonten, der sich aus der Differenz zwischen Inflationsrate und Zinszahlung ergibt, würde dann etwas niedriger ausfallen.

Für die Verbraucher wird es mit einem höheren Leitzins aber nicht besser, sondern eher schlechter. Höhere Zinsen lassen für alle Wirtschaftsteilnehmer die Preise und Kosten zusätzlich ansteigen. Kredite werden dann teurer, Investitionen und vieles andere ebenso. Höhere Zinsen wirken wie eine Bremse auf die Konjunktur und dämpfen Wachstum und Beschäftigung.

Höhere Zinsen bestenfalls ein notwendiges Übel

Zinserhöhungen sind daher in einem schwachen Konjunkturumfeld nicht unbedingt wünschenswert. Sie wären eher ein notwendiges Übel, mit dem die EZB zeigt, dass sie die Inflation in den Griff bekommen will. Das wiederum kann langfristig sehr wichtig sein, damit das Vertrauen in die Stabilität des Euro erhalten bleibt. An höheren Energiepreisen oder einer Verteuerung von Vorprodukten durch Lieferschwierigkeiten kann die Notenbank nur sehr schwer etwas ändern.