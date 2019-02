ifo-Index: Stimmung in deutschen Unternehmen verschlechtert sich

Die Stimmung in den deutschen Unternehmen verschlechtert sich weiter. Der ifo-Geschäftsklimaindex ist zum 6. Mal in Folge gefallen und liegt nun bei 98,5 Prozent. Das ist relativ neu: Die Stimmung verschlechtert sich in allen Branchen, auch in der Bauindustrie.

ifo: Schwächephase wird kommen

Die Auftragslage sei da zwar noch gut, so das ifo Institut, doch so langsam melden sich auch Unternehmen, die über Auftragsmangel klagen. Das alles sind keine guten Aussichten für die deutsche Wirtschaft. Eine Rezession aber, sieht Timo Wollmershäuser vom ifo-Institut noch nicht.

"Die Unternehmen haben noch relativ viele Aufträge, sie produzieren noch relativ gut. Aber wir stellen fest, dass die Nachfrage nach deutschen Produkten, aus dem Ausland nachlässt. Jetzt stellen wir es mittlerweile auch in den binnenorientierten Bereichen fest. Noch gibt es genug zu tun bei den Unternehmen, aber ich denke, wir werden in eine Schwächephase reinkommen." Timo Wollmershäuser, ifo-Institut

Starker Arbeitsmarkt und niedrige Zinsen

Eine Schwächephase, die sich fast Lehrbuchmäßig von der Industrie jetzt auch auf den Handel und den Bau auswirkt. Die rund 9.000 befragten Managerinnen und Manager blicken daher auch pessimistischer auf die kommenden sechs Monate: Das Ifo rechnet daher mit einem Wirtschaftswachstum im ersten Quartal 2019 von 0,2 Prozent.

Beruhigend ist, dass der Arbeitsmarkt immer noch sehr stark ist und die Zinsen niedrig. Das heißt, der Konsum könnte weiter stützen und eine weitere Abschwächung zumindest abmildern.