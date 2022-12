Ifo-Index gestiegen – Deutsche Wirtschaft schöpft Hoffnung

Gasmangel unwahrscheinlicher, weniger Lieferengpässe

"Die deutsche Wirtschaft schöpft zum Weihnachtsfest Hoffnung", bemerkte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Er führt die bessere Stimmung in der Wirtschaft vor allem auf zwei Gründe zurück: Zum einen habe sich die Situation bei der Energieversorgung entspannt. Die Gefahr sei geringer, dass in diesem Winter das Gas ausgehen wird. Zum anderen kämen die Unternehmen leichter an die nötigen Waren. Die Zahl der Firmen, die von Lieferengpässen berichten, sei von 60 auf nun rund 50 Prozent gesunken, so Fuest. Und das führe auch dazu, dass weniger Betriebe in der nächsten Zeit ihre Preise anheben wollen.

Einzelhandel und Industrie optimistisch – Baubranche leidet

Insbesondere der Einzelhandel ist deutlich optimistischer. Hier hat sich das Geschäftsklima auf den höchsten Wert seit einem halben Jahr verbessert. Anders als befürchtet sind die Deutschen doch konsumfreudig – trotz der gestiegenen Preise. Das Weihnachtsgeschäft läuft laut Fuest "ganz ordentlich". Auch in der Industrie hat die Unsicherheit abgenommen. Obwohl die Branche erneut weniger Aufträge verzeichnet ist das Verarbeitende Gewerbe zufriedener mit den laufenden Geschäften. Und besonders der Wert bei den Erwartungen hat zugelegt. Das gleiche Bild zeigt sich bei den Dienstleistern.

Eine Ausnahme beim aktuellen ifo-Geschäftsklimaindex bildet die Baubranche. Hier hat sich die Stimmung eingetrübt. Wegen der gestiegenen Preise und Zinsen werden Bauvorhaben gestoppt.

Volkswirt: "Stimmung noch immer schlechter als Lage"

Das ifo-Institut geht nun davon aus, dass die allgemein erwartete Rezession in Deutschland sehr mild verlaufen wird. Die Münchner Wirtschaftsforscher sehen in dem überraschend stark gestiegenen ifo Geschäftsklimaindex ein Signal, dass eine Rezession möglicherweise sogar abgewendet werden kann. VP Bank-Chefökonom Thomas Gitzel spricht davon, dass die Stimmung in der deutschen Wirtschaft nach wie vor schlechter sei, als die Lage.