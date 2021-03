Ifo-Geschäftsklimaindex zeigt Frühlingsgefühle

Die Stimmung der Unternehmen in Deutschland hat sich im März trotz der dritten Corona-Welle überraschend stark aufgehellt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex ist auf den höchsten Wert seit dem Juni 2019 gestiegen – von 92,4 im Februar auf jetzt 96,6. Dafür wurden von den Ifo-Forscher 9.000 Manager befragt.

Zuversichtlich in den Frühling

"Trotz steigender Infektionszahlen startet die deutsche Wirtschaft zuversichtlich in den Frühling", so Ifo-Präsident Clemens Fuest. Die Manager beurteilten den Geschäftsausblick für die kommenden sechs Monate und ihre Lage günstiger als zuletzt.

Zuletzt 2010 so optimistisch

Im verarbeitenden Gewerbe setzt das Geschäftsklima seinen Aufschwung fort. Die Unternehmer blicken deutlich zufriedener auf ihre aktuellen Geschäfte. "Ihre Erwartungen waren zuletzt im November 2010 so optimistisch", betonte Fuest. Die Nachfrage nach Industriegütern habe merklich angezogen. "In allen Industriebranchen stehen die Zeichen auf Aufschwung."

Bei den Dienstleistern zeigt sich erstmals seit Herbst wieder vorsichtiger Optimismus. Vor allem bei IT-Firmen lief es laut Ifo gut. "Im Gastgewerbe und der Tourismusbranche ist die Lage aber weiterhin sehr schlecht." Im Einzelhandel sei die Lage wegen des Lockdowns weiter schwierig, wenn auch etwas weniger stark als im Vormonat. "Positive Ausnahmen waren neben den Supermärkten die Fahrradhändler und die Floristen." Auch am Bau zog die Stimmung an.

Wachstumserwartung gesenkt

Das Ifo-Institut hat erst in dieser Woche wegen anhaltender Lockdowns etwa für das Gastgewerbe seine Wachstumsprognose für die deutsche Wirtschaft gesenkt. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte in diesem Jahr nur um 3,7 Prozent und nicht wie noch im Dezember erwartet um 4,2 Prozent zulegen.

"Die Corona-Krise zieht sich hin und verschiebt den erwarteten kräftigen Aufschwung nach hinten", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. Für 2022 erhöhte das Institut seine Vorhersage von 2,5 auf 3,2 Prozent. 2020 war die deutsche Wirtschaft um 4,9 Prozent eingebrochen.

Erste Reaktionen auf den Anstieg des Ifo-Geschäftsklimaindex

Thomas Gitzel, VP Bank: "Der Ifo-Geschäftsklimaindex befreite sich mit dem heutigen Anstieg aus seiner seit August anhaltenden Seitwärtsbewegung. Damit sind nun die Signale klar: Im zweiten Quartal geht es konjunkturell voran. Die Unternehmen blicken wesentlich optimistischer in die Zukunft. Der Index für die weiteren Geschäftsaussichten steigt von 95 auf 100,4. Das ist ein dreijähriger Höchststand.

Die Unternehmen versehen die nun hoffentlich an Fahrt gewinnende Impfkampagne mit Vorschusslorbeeren. Es wird davon ausgegangenen, dass nicht nur die heimische Wirtschaft, sondern die Weltkonjunktur Fahrt aufnimmt. Gerade die deutsche exportstarke Industrie setzt auf einen florierenden Welthandel. Der Dienstleistungssektor setzt hingegen auf volle Läden und klingelnde Kassen."

Fritzi Köhler-Geib, KfW: "Die Wirtschaft befindet sich im Stop-and-Go-Modus, Lockdown und Lockerungen wechseln sich im Rhythmus der Corona-Wellen ab. Das Geschäftsklima ist nun im März deutlich gestiegen, doch das ist angesichts der erneuten – und wegen der britischen Virusmutante leider notwendigen – Verschärfung der Eindämmungsmaßnahmen nur eine Momentaufnahme. Mit der sich aufbauenden dritten Infektionswelle wird sich die erwartete Konjunkturerholung etwas nach hinten verschieben."

Ulrich Wortberg, Helaba: "Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich aufgehellt. Damit war zu rechnen, nachdem es bei den vorläufigen Einkaufsmanagerindizes zu unerwartet deutlichen Anstiegen gekommen war. Insgesamt lassen die Zahlen auf einen freundlichen Konjunkturausblick schließen, dennoch sollten die Erwartungen nicht zu hoch gesteckt werden. So gilt es zu berücksichtigen, dass in der ersten April-Hälfte Belastungsfaktoren durch verlängerte und zum Teil verschärfte Corona-Beschränkungen entstehen."