Ifo-Geschäftsklimaindex sinkt wegen pessimistischer Erwartungen

Trotz der Aussicht auf Impfungen gegen das Coronavirus trübt sich die Stimmung der Firmen in Deutschland in der Pandemie weiter ein. Der Ifo-Geschäftsklimaindex fiel im November das zweite Mal in Folge, auf jetzt 90,7 Punkte. Im Oktober hatte er noch bei von 92,5 Zählern gelegen. Etliche Ökonomen hatten allerdings mit einem noch deutlicheren Rückgang gerechnet.

Ifo-Geschäftsklimaindex: Die Unsicherheit ist gestiegen

"Die Geschäftsunsicherheit ist gestiegen. Die zweite Corona-Welle hat die Erholung der deutschen Wirtschaft unterbrochen", so Ifo-Präsident Clemens Fuest. Die Manager beurteilten den Ausblick für ihre Geschäfte deutlich pessimistischer und ihre Lage etwas schlechter als zuletzt.

Vor allem im Dienstleistungssektor hat der Geschäftsklimaindikator merklich nachgegeben, da sich die zuletzt gute Lageeinschätzung deutlich eingetrübt hat. Außerdem blicken mehr Unternehmen pessimistisch auf die kommenden Monate. Im Bereich Hotels und Gastgewerbe sind die Erwartungen regelrecht abgestürzt, schreibt das Institut.

Aber auch im Handel hat sich das Geschäftsklima verschlechtert. Insbesondere die Einzelhändler berichteten von deutlich weniger gut laufenden Geschäften heißt es beim Ifo-Institut. Ebenso wie im Bauhauptgewerbe. Auch dort hat der Index leicht nachgegeben. Die Lage wird zwar etwas besser beurteilt, die Erwartungen aber fielen deutlich schlechter aus.

Lediglich im Verarbeitenden Gewerbe sieht die Lage nach Ansicht der Befragten besser als zuvor aus. Die Auftragseingänge stiegen, wenn auch langsamer als im Vormonat. Der Ausblick auf die kommenden Monate fiel jedoch merklich weniger optimistisch aus, heißt es.

Rückschlag nach der deutlichen Konjunkturerholung

Die deutsche Wirtschaft hatte sich im Sommer nach dem Corona-bedingten Einbruch im Frühjahr wieder gefangen und war um 8,5 Prozent gewachsen. Der Konjunktur droht Ökonomen zufolge durch die absehbare Verlängerung des Teil-Lockdowns jedoch ein erneuter Rückschlag.

Bund und Länder werden am Mittwoch wahrscheinlich weiterreichende Corona-Maßnahmen beschließen. Zugleich geht Bundesgesundheitsminister Jens Spahn davon aus, dass noch in diesem Jahr die ersten Bürger in Impfzentren gegen das Coronavirus immunisiert werden können.