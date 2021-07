Ifo-Geschäftsklimaindex: Optimismus erhält einen Dämpfer

Die Situation im Augenblick ist in Ordnung - die kommenden Monate könnten aber wieder eine Herausforderung werden. So in etwa lässt sich der Ifo-Geschäftsklimaindex für den Juli zusammenfassen. Er sank deshalb von 101,7 Punkten im Juni auf jetzt 100,8 Punkte.

Ifo-Geschäftsklima im verarbeitenden Gewerbe

Hier belasten vor allem die schlechteren Aussichten die Stimmung, während die aktuelle Stimmung auf dem höchsten Stand seit drei Jahren ist. Auch die Auslastung der Betriebe ist weiter gestiegen und liegt deutlich oberhalb des langfristigen Mittelwertes. Allerdings, so heißt es im Bericht des Ifo-Institutes, verschärfe sich die Knappheit bei den Vorprodukten weiter. Außerdem belaste der Fachkräftemangel.

Ifo-Geschäftsklima im Dienstleistungssektor

Auch hier sind die Unternehmen zufriedener als zuvor mit dem laufenden Geschäft, schauen aber weniger optimistisch in die nächste Zukunft. Die Umsätze würden zwar weiter steigen, aber nicht mehr so stark wie im Vormonat.

Ifo-Geschäftsklima im Handel

Das Gleiche gilt für den Handel: gute aktuelle Stimmung, aber sorgenvollerer Blick nach vorne. Die Lieferengpässe treffen auch den Handel.

Ifo-Geschäftsklima für das Bauhauptgewerbe

Einzig am Bau liegen beide abgefragten Einschätzungen im Plus: zur aktuellen Lage und auf die kommenden Monate bezogen.