ifo-Geschäftsklimaindex fällt zum 4. Mal in Folge

Die Bescherung für die deutsche Wirtschaft fällt in diesem Jahr mager aus – so beschreibt der Präsident des Münchner ifo-Instituts das Ergebnis des neuesten Geschäftsklimaindex:

„Wir haben ja schon länger eine Abkühlung der Konjunktur. Im Herbst kamen die Probleme in der Autoindustrie bei den Zulassungen und den neuen Abgastests dazu. Und das Ganze dämpft eben die Konjunktur und das bestätigt sich jetzt am Ende des Jahres.“ Clemens Fuest, Präsident des ifo-Instituts

Bauindustrie ist die große Ausnahme

Aber nicht nur in der Autoindustrie hat sich die Stimmung verschlechtert, die Entwicklung zieht sich durch fast alle Branchen. „Es geht quer durch alle Branchen, mit Ausnahme der Bauindustrie, die immer noch sehr gut läuft. Aber auch im Dienstleistungssektor haben wir doch eine leichte Abkühlung, das breitet sich aus. Jetzt sehen wir auch eine Abkühlung im Maschinenbau und in der Chemie", erklärt Fuest weiter.

Auch die Verbraucher halten sich zurück

Die Probleme in der Autoindustrie verunsichern auch zunehmend die Verbraucher, stellt der ifo-Präsident fest. Denn trotz steigender Beschäftigung und höheren Löhnen entwickelt sich der Konsum nicht so gut wie erwartet: „Man hat den Eindruck, dass viele Leute vielleicht überlegt haben, ob sie sich ein neues Auto kaufen, dann aber abwarten, weil das mit dem Diesel nicht klar ist, viele denken, jetzt kommen die Elektroautos, wir sehen also, dass der Konsum nicht so dynamisch ist, wie die steigenden Einkommen eigentlich erwarten lassen.“

Die abwartende Haltung in den Unternehmen und bei den Verbrauchern hat natürlich auch viel mit den hohen politischen Risiken zu tun: Dem drohenden harten Brexit, der italienischen Schuldenpolitik und dem schwelenden Handelsstreit. Aber auch wenn der Geschäftsklimaindex bereits zum 4. Mal in Folge gesunken ist – eine harte Rezession erwartet im Moment niemand.