ifo-Geschäftsklima: "Stimmung so schlecht wie Mitte 2020"

Nicht ganz so schlimm wie befürchtet, aber erneut ein Rückgang: Der Geschäftsklimaindex ist auf den tiefsten Stand seit Juni 2020 gefallen. Das Münchner ifo-Institut sieht sich in seiner Einschätzung bestätigt, dass im laufenden Quartal das Bruttoinlandsprodukt bereits zurückgeht und die deutsche Wirtschaft wohl in eine Rezession rutscht.

ifo-Geschäftsklima besser als erwartet

Der ifo-Geschäftsklimaindex, das wohl wichtigste deutsche Konjunkturbarometer, ist im August erneut gesunken, aber nur minimal von 88,7 auf 88,5 Punkte. Der Index hat sich damit deutlich besser geschlagen als erwartet. Analysten hatten im Schnitt einen Wert von 86,8 prognostiziert.

Beim Münchner ifo-Institut ist man selbst überrascht, dass sich die Stimmung in den monatlich 9.000 befragten Unternehmen nicht deutlicher verschlechtert hat, nachdem Moskau den Gashahn zuletzt weiter zugedreht hatte. Doch von einem positiven Signal möchten die Forscher nicht sprechen. Letztlich habe sich der große Pessimismus des Vormonats bestätigt. Die durch die hohen Energiekosten angetriebene Inflation mache den Firmen zu schaffen.

Handel ist "größtes Sorgenkind"

Insbesondere der Handel bekommt die hohe Inflation zu spüren. Vom größten Sorgenkind spricht das ifo-Institut. Die Kunden sparen bereits und dürften ihren Konsum noch weiter einschränken, wenn alles teurer wird, sagt ifo-Konjunkturforschungsleiter Timo Wollmershäuser. Doch die Händler sehen sich gezwungen, die gestiegenen Kosten weiterzugeben.

In der Industrie ist der Indikator weitgehend unverändert geblieben. Man kann auch sagen: unverändert schlecht. Die Unternehmen haben noch genug Aufträge aus den vergangenen Monaten. Doch es kommen keine neuen Bestellungen rein, stellt Wollmershäuser fest. Damit falle die Industrie als Konjunkturmotor erst mal weg.