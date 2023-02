ifo Geschäftsklima: Stimmung in der Wirtschaft steigt erneut

Viele Deutsche buchen ihren Sommerurlaub

Große Zuversicht herrscht im Dienstleistungssektor und hier insbesondere in der Gastronomie und in der Touristik. Der ifo-Umfrage zufolge buchen derzeit besonders viele Deutsche bereits ihren Sommerurlaub. Das stimmt die Branche hoffnungsfroh. Auch der Handel sieht sich auf dem Weg der Besserung. Die Verbraucher hätten den großen Inflationsschock einigermaßen überstanden. Obwohl sich die Deutschen beim Konsum noch zurückhalten, haben Groß- und Einzelhandel den Stimmungsabsturz aus dem Vorjahr hinter sich gelassen, so Wohlrabe.

Industrie setzt auf bessere Zeiten

In der Industrie zeigt sich ein zwiegespaltenes Bild. Die aktuelle Lage beurteilen die Unternehmen schlechter. Es kommen weniger Aufträge, weil weltweit die Nachfrage nachgelassen hat. Dennoch zeigen sich die Industriebetriebe überzeugt, dass sich dies ändern wird. So haben sich die Erwartungen merklich verbessert.

Bau leidet weiterhin unter Kreditzinsen und Materialkosten

Auf dem Bau sind weiterhin die gestiegenen Kreditzinsen und Materialkosten ein großes Thema, meint Wohlrabe. Zwar sind die Baufirmen zufriedener mit ihrem aktuellen Geschäft. Der Blick auf die kommenden Monate ist jedoch weiterhin von großem Pessimismus geprägt.