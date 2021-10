ifo-Geschäftsklima: Lieferengpässe hemmen Aufschwung

Kein gutes Omen für die deutsche Wirtschaft: Der ifo-Geschäftsklimaindex ist erneut gesunken. Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer ist damit zum vierten Mal in Folge schlechter ausgefallen. Bis die Wirtschaftsleistung das Vor-Corona-Niveau erreicht, wird es nach Einschätzung des Münchner ifo-Instituts deshalb wohl noch länger dauern als bislang gedacht.

Ifo-Index sinkt stärker als erwartet

Der Geschäftsklimaindex ist im Oktober gegenüber dem Vormonat um 1,2 auf 97,7 Punkte zurückgegangen und ist damit so schlecht ausgefallen wie seit Anfang des Frühjahrs nicht mehr. Analysten hatten mit einem kleineren Minus gerechnet.

Industrie hat volle Auftragsbücher, kann aber nicht produzieren

Die für Deutschland so wichtige Industrie hat nach wie vor Riesenprobleme, an für die Produktion nötige Materialen und Vorprodukte zu kommen – seien es Chips, Metalle oder Plastik, heißt es beim Münchner ifo-Institut. Selbst Verpackungen sind schwer zu beschaffen. Die Folge: Aufträge gibt es genug, doch die Firmen können nicht in entsprechendem Maße produzieren. Und sie gehen davon aus, dass es noch schlimmer wird. Rund jedes zweite Unternehmen in der Industrie gibt an, die Preise erhöhen zu wollen. "Das ist ein Rekordwert", so die Wirtschaftsforscher.

Zum Artikel Materialmangel bedroht Aufschwung in bayerischer Industrie

Einzelhandel: Nicht jedes Weihnachtsgeschenk lieferbar

Die Lieferprobleme erreichen vermehrt auch den Einzelhandel. Bereits jetzt berichten die Händler von weniger Umsätzen. In den kommenden Monaten wird sich ihrer Meinung nach die Situation noch verschärfen. Im wichtigen Weihnachtsgeschäft seien möglicherweise Lücken in den Regalen zu erwarten, so die Einschätzung. Im Handel möchte sogar mehr als jede zweite Firma an der Preisschraube drehen. Dieses Weihnachten könnte also teurer werden.

Dienstleister setzen auf 3G-Regeln

Im Dienstleistungsbereich läuft es derzeit gut. Ihre aktuelle Lage schätzen die Betriebe sogar besser ein als zuletzt. Der Optimismus für die kommenden Monate hat sich allerdings eingetrübt. Immerhin rechnen sie aber damit, dass es in Bezug auf die Corona-Pandemie mit der 3G-Strategie nicht zu neuerlichen Lockdowns kommen wird, sagt ifo-Präsident Clemens Fuest.

Bau glänzt erneut

Erfreuliche Ausnahme bei den monatlich 9.000 vom ifo-Institut befragten Firmen sind die Bauunternehmen. Die große Nachfrage nach Immobilien lässt bei ihnen weiter die Kassen klingeln. Sie schätzen ihr derzeitiges Geschäft besser ein als zuletzt. Bei den Erwartungen ist der Indexwert sogar den sechsten Monat in Folge gestiegen.

ifo: Erholung dauert länger

Für die deutsche Wirtschaft bedeutet der erneute Rückgang des Geschäftsklimaindex nichts Gutes. Das Bruttoinlandsprodukt wird nach Ansicht der ifo-Forscher im laufenden Quartal nur noch um rund 0,5 Prozent wachsen. Bis das Vor-Corona-Niveau erreicht sein wird, könnte es demnach bis zum kommenden Frühjahr wenn nicht sogar Sommer dauern.