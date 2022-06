Ifo-Forscher: So knapp war Baumaterial seit der Wende nicht mehr

Der Materialmangel am Bau ist so schlimm wie seit mehr als 30 Jahren nicht mehr. Neben den Auswirkungen der Corona-Pandemie wie Lieferengpässen und logistischen Problemen habe der Krieg in der Ukraine die Situation noch verschärft, so die aktuelle Analyse des Münchner Ifo-Instituts. Die Krux für viele bayerische Bauunternehmer: Während sie auf bestellte Materialien warten müssen, steigen gleichzeitig die Preise. Ein Teufelskreis, der von der Inflation noch angetrieben wird.

Besonders knapp: Baustahl, Dämmstoffe oder Ziegelsteine

Besonders knapp ist beispielsweise gerade Baustahl, der oft aus Russland oder der Ukraine importiert wurde, so die Forscher. Auch beim Bitumen, der für den Straßenbau gebraucht wird, komme es zu Problemen. Mancherorts klagten die Betriebe auch über einen Mangel an Ziegelsteinen und Dämmstoffen. Die waren bereits vor Kriegsbeginn vielerorts knapp, aber auch hier habe sich die Situation weiter verschlechtert, sowohl im Hoch- als auch im Tiefbau. Hier machen sich die Auswirkungen der russischen Invasion in der Ukraine offenbar besonders bemerkbar. Über 90 Prozent der befragten Tiefbau-Unternehmen berichten, dass der Krieg die Materialengpässe verschärft habe.

Bauprojekte kommen ins Stocken

Das alles führt zu einer absurden Situation: Denn nach wie vor ist die Nachfrage nach Wohnraum hoch, viele Menschen in Bayern würden gerne eine Wohnung oder ein Haus kaufen und dafür viel Geld bezahlen. Der Bau müsste boomen und noch sind die Auftragsbücher gefüllt. Doch der andauernde Materialmangel auf den Baustellen und die fast täglich steigenden Preise beim Material führen dazu, dass Bauprojekte ins Stocken kommen. Einige Bauträger gehen dazu über, erst einmal abzuwarten bis ein Projekt fertig ist, bevor sie es zum Verkauf anbieten und Preise nennen. Denn der Preis kann sich bis zur Fertigstellung schon wieder verändert haben.

Hohe Energiepreise treiben die Preise nach oben

Neben der Materialknappheit treiben nach Angaben des Wirtschaftsforschungsinstituts auch hohe Energiekosten die Preise nach oben. "Die Baufirmen geben die Verteuerungen an die Bauherren weiter", so die Ifo-Forscher. Im Hochbau berichtete demnach ein Großteil der Unternehmen, die Preise kürzlich nach oben revidiert zu haben. Auch im Tiefbau sei es vielerorts zu Erhöhungen gekommen.

Höhere Finanzierungszinsen – erste Projekte werden unrentabel

In Kombination mit höheren Finanzierungszinsen führe dies nun dazu, dass die ersten Projekte unrentabel würden. Denn gerade hat die Europäische Zentralbank die Zinswende eingeläutet. Weil sie mit einem schärferen Inflationsanstieg als bislang rechnet, strafft sie ihre Geldpolitik spürbar. Für Juli kündigte EZB-Chefin Christine Lagarde eine Leitzinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte an und signalisierte eine Reihe weiterer Anhebungen, um der Teuerung Herr zu werden.

Im Wohnungsbau werden Aufträge storniert

Auch der Landesverband bayerischer Bauinnungen hatte zuletzt wegen des Kriegs in der Ukraine vor weiteren Preissteigerungen und Lieferengpässen bei Baumaterialien gewarnt. Denn rund 30 Prozent des in Deutschland genutzten Baustahls stammen aus Russland, der Ukraine und Belarus, so der Verband. Das ifo-Institut prophezeit: Infolge der Knappheit dürften die Materialpreise weiter zulegen. Und weil damit auch die Baukosten steigen und die Zinsen nach oben gehen, werden besonders im Wohnungsbau immer mehr Aufträge storniert.