ifo: Bessere Stimmung in den Chefetagen

Bankenprobleme hinterlassen keine Spuren

Die aktuellen Turbulenzen im Banksektor sind dagegen nicht spürbar - bis jetzt. Das wäre auch überraschend gewesen, wenn sich das jetzt schon auswirke, meint der ifo Präsident im Gespräch mit BR24. Man könne aber nicht ausschließen, dass da noch etwas komme, fügte er hinzu. So erwartet man zum Beispiel bei der DekaBank, dass die Banken mit einer Verschärfung der Kreditvergabekonditionen auf die aktuellen Ereignisse reagieren könnten. Und das werde Sand in das konjunkturelle Getriebe streuen.

Unabhängig von den Turbulenzen verweist man bei der Commerzbank darauf, dass die jüngsten Zinsanhebungen der Europäischen Zentralbank erst mit einer Verzögerung von mindestens vier Quartalen wirken. Das spräche gegen eine wirtschaftliche Erholung in der zweiten Jahreshälfte.

Winterrezession unwahrscheinlich

Aber immerhin ist derzeit eine Rezession unwahrscheinlich. So meint der Präsident des Münchner ifo Instituts zwar, dass die Wirtschaft quasi an der Schwelle zu einer technischen Rezession steht. Das bedeutet, dass zwei Quartale hintereinander die Wirtschaft schrumpft. Doch danach sieht es derzeit laut ifo nicht aus. Man rechne derzeit eher wieder damit, dass das erste Quartal knapp oberhalb der Nulllinie verlaufen werde, also stagniere. Das seien also ein paar gute Nachrichten, so Fuest. Eine technische Rezession ist seinen Worten nach damit eher unwahrscheinlich, eine wirtschaftliche relevante tiefe Rezession sei derzeit sowieso nicht absehbar.