Idee aus Oberfranken: So rutscht das Hemd nie mehr aus der Hose

Andreas Jugenheimer trägt gerne Hemden. Der 31-jährige Ingenieur aus Großwalbur, einem Ortsteil der Gemeinde Meeder im Landkreis Coburg, kleidet sich privat und im Job ordentlich bis schick. Hemd und Shirt steckt er in die Hose. Doch da bleiben sie nicht immer. Sobald er eine Tasse oben in den Schrank stellt oder bei einer Präsentation nach oben deutet, liegt der untere Rücken frei.

Erfinder greift selbst zu Schere und Nähnadel

"Mich hat das sehr genervt und ich habe mich auf die Suche nach einem Produkt gemacht, das helfen könnte", erzählt Andreas Jugenheimer vom Beginn seiner Neu-Entwicklung für unten drunter. Vier Jahre ist das nun her. Was er im Handel gefunden hatte, waren Dinge wie Männerstrapse oder Gürtel mit Haltefunktion. Nichts für einen Mann Mitte 20. Also griff er selbst zu Schere und Nähnadel.

Zwei Bündchen halten Hemd und Shirt an Ort und Stelle

Einfach sollte die Lösung sein und vorzeigbar auch in gewissen Stunden, sagt Andreas Jugendeimer mit einem Augenzwinkern. Seine Idee: Er nähte das obere Drittel einer zweiten Unterhose auf seine eng anliegende Pants. Damit entstand eine Art umlaufende Tasche zwischen den beiden Bündchen. In diesen Schlitz, der für zusätzlich Grip mit Silikon beschichtet ist, steckte Andreas Jugenheimer Hemd oder Shirt und sie blieben tatsächlich auch bei Überkopf-Bewegungen stecken - das Rutsch-Problem war gelöst, die "Doppelbund" war geboren.

Mit einem Startup in den Direktvertrieb

Im Freundeskreis stieß seine Erfindung auf Begeisterung. "Offenbar hatten die anderen dasselbe Problem wie ich", blickt der Coburger zurück. Da weder er noch seine Freunde bei ihren Recherchen ein ähnliches Produkt fanden, bestärkten sie ihn im Laufe eines bierseligen Abends, die Erfindung schützen zu lassen, ein Startup zu gründen und in den Direktvertrieb einzusteigen. Ein Abenteuer für den Ingenieur, der plötzlich in Mode machte.

Fair-Trade-Zertifikat für die nachhaltige "Doppelbund"

Jugenheimer fand einen Produzenten, der bisher ein paar Hundert Stück genäht und geliefert hat. Die schwarzen Pants bestehen aus 95 Prozent Bio-Baumwolle und fünf Prozent Elasthan. Großen Wert legte Jugenheimer von Anfang an auf die Fair-Trade-Zertifizierung und auf Nachhaltigkeit. Auf Plastik verzichtet er beim Versand der Hose komplett.

Hoffen auf ein Patent für die oberfränkische Innovation

Der Webshop ging im Frühjahr 2021 online. Rund 100 schwarze Männer-Unterhosen mit Zusatzbund haben seitdem einen Käufer gefunden. Design und Markenname sind mittlerweile geschützt. Unterdessen hat der Ingenieur eher zufällig weitere Einsatzmöglichkeiten seiner Innovation entdeckt.

Mit Handy in der Unterhose zum Joggen

In den Schlitz zwischen beiden Bündchen passen zum Beispiel im Club oder bei einer Städtereise die Geldscheine. Kein Taschendieb vermutet sie an dieser intimen Stelle. Beim Joggen steckt Andreas Jugenheimer das Handy und den Schlüssel hinein - alles bleibt da, wo es sein soll. Sollte die "Doppelbund" ein Renner werden, plant Andreas Jugenheimer ein Design für Frauen.