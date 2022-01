IAB-Studie: Weiterhin wenig Frauen in Spitzenpositionen

Im Jahr 2020 lag der Anteil von Frauen auf der sogenannten ersten Führungsebene demnach bei 27 Prozent, im Vergleich zum Jahr 2018 ist das lediglich ein Anstieg um ein Prozent. Dabei sind 43 Prozent aller Beschäftigen in der Privatwirtschaft Frauen. Das geht aus einer aktuellen Studie Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg hervor.

Gesetz für gleichberechtigte Teilhabe verfehlt Wirkung

"Die Erwartung, dass das 2016 eingeführte Gesetz für gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen für die Privatwirtschaft zu einer deutlichen Erhöhung des Frauenanteils auf oberster Ebene führt, wird nicht erfüllt", sagte dazu Susanne Kohaut, kommissarische Leiterin des Forschungsbereichs "Betriebe und Beschäftigung" am IAB. Allerdings seien auch keine verbindlichen gesetzlichen Vorgaben für hohe Managementpositionen festgelegt worden. Bislang ohne erkennbaren Erfolg werde nach wie vor auf Freiwilligkeit gesetzt, so Kohaut. Ob sich das neue Führungspositionen-Gesetz auswirkt, bleibe abzuwarten. Dieses sieht erstmals Sanktionen beim Nichterreichen von Zielgrößen vor.

40 Prozent Frauen auf zweiter Führungsebene

Auf der sogenannten zweiten Führungsebene sind in der Privatwirtschaft deutlich mehr Frauen vertreten: Hier machen sie – wie schon in den Vorjahren - einen Anteil von 40 Prozent aus. Dass Frauen trotzdem nicht häufiger in Spitzenpositionen kommen, liege möglicherweise an der vielzitierten "gläsernen Decke", so IAB-Forscherin Iris Möller. Dazu zählen strukturelle Barrieren wie nicht standardisierte und wenig transparente Auswahlverfahren bei der Stellenbesetzung oder der fehlende Zugang zu karriererelevanten Netzwerken. Auch Stereotype, die Frauen bestimmte Verhaltensmuster wie eine geringere Karriereorientierung zuweisen, stellten weitere Hindernisse auf dem Weg nach oben dar, so Möller.

Frauen in sozialen Bereichen häufig, im Finanzwesen noch selten

Am häufigsten sind Frauen laut der Studie im Bereich Gesundheits- und Sozialwesen, Erziehung und Unterricht in Führungspositionen zu finden. Bei den Finanz- und Versicherungsdienstleistungen sind sie – gemessen an ihrem Beschäftigtenanteil – besonders schlecht vertreten.

Auch im öffentlichen Sektor sind Frauen auf beiden Führungsebenen unterrepräsentiert. Hier ist ihr Anteil an leitenden Positionen zwar höher als in der Privatwirtschaft, allerdings stellen sie im öffentlichen Dienst auch einen viel größeren Teil der Beschäftigten.