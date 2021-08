IAB-Studie: Warum das Ringen um einen Job härter wird

Wegen der Covid-19-Pandemie gibt es erstmals seit Langem wieder mehr Arbeitslose pro offene Stelle – das letzte Mal war das während der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise in den Jahren 2008 und 2009 der Fall.

Schwerer Stand für Helfer

Besonders für Helfertätigkeiten sind die Bedingungen für die Bewerber schlechter geworden, während Tätigkeiten, die einen beruflichen oder akademischen Abschluss erfordern, weniger betroffen sind. Für Helfertätigkeiten kamen im vierten Quartal 2020 auf eine offene Stelle 6,5 Arbeitslose, während es im Vorjahresquartal vier Arbeitslose waren.

Fachkräfte haben es leichter

Für Fachkraft-Tätigkeiten, also die Gruppe mit beruflichem oder akademischem Abschluss, lag das Verhältnis mit 1,3 Arbeitslosen pro offener Stelle im vierten Quartal 2020 nur leicht über dem im Vorjahresquartal beobachteten Niveau. Der Anstieg ist einerseits auf eine Zunahme der Arbeitslosigkeit und andererseits auf einen Rückgang an offenen Stellen zurückzuführen, berichtet das IAB.

Mehr Auswahl für Betriebe

Für die Betriebe sei es dagegen leichter geworden, Personal zu rekrutieren. Hatten Betriebe bis vor der Covid-19-Rezession bei der Besetzung offener Stellen zunehmend um bereits beschäftigte Personen konkurriert, setzte sich dieser Trend im Jahr 2020 zumindest nicht weiter fort, heißt es in der Studie.

Allerdings hätten die Betriebe nicht in allen Branchen gleichermaßen von den für sie günstiger gewordenen Bedingungen profitiert. "So verzeichnen vor allem die Branchen mit einem hohen Anteil an Kurzarbeit Rückgänge in den Neueinstellungen", erklärt IAB-Forscher Alexander Kubis.