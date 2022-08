IAB: Jobs schwieriger zu besetzen, Arbeitsmarktbarometer sinkt

Betriebe und Unternehmen, die auf der Suche nach neuem Personal sind, tun sich immer schwerer, passende Arbeitskräfte zu finden. Das zeigt der sogenannte Arbeitskräfteknappheitsindex des IAB, der Schwierigkeiten bei Stellenbesetzungen widerspiegelt. Dem Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zufolge erreichte der betreffende Wert im August einen neuen Höchststand und liegt auf der Skala von null bis zehn nun bei 5,2.

"Drängende Engpässe" beim Personal

Negative Effekte durch die Mindestlohnerhöhung zum 1. Oktober erwartet das IAB daher nicht: "Der boomende Arbeitsmarkt bekommt einen Dämpfer, aber der Bedarf an Arbeitskräften bleibt enorm", so Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs "Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen". Die Erholung von der Corona-Krise, die Energiewende sowie der demographische Wandel führen seinen Worten zufolge zu drängenden Engpässen.

Der Arbeitskräfteknappheitsindex wird im Rahmen des IAB-Arbeitsmarktbarometers erhoben, indem die Arbeitsagenturen einschätzen, inwieweit die Besetzung offener Stellen in ihrem Agenturbezirk durch begrenzt verfügbare Arbeitskräfte erschwert wird.

Arbeitsmarkbarometer sinkt auf 101,3 Punkte – noch positiv

Das Arbeitsmarktbarometer selbst sank demnach im August zum vierten Mal in Folge auf nun 101,3 Punkte. Damit ist der Frühindikator zwar um weitere 0,6 Punkte im Vergleich zum Juli zurückgegangen, liegt aber weiterhin über der neutralen Marke von 100 und signalisiert somit weiterhin positive Aussichten. So rechnen die Arbeitsagenturen laut IAB weiterhin mit einem Wachstum der Beschäftigung, auch wenn dieses nicht mehr so stark ausfallen dürfte wie noch zu Beginn des Jahres.

Die entsprechende Beschäftigungskomponente des Arbeitsmarktbarometers gibt das IAB mit 104,5 Punkten an. Der Rückgang um 1,3 Punkte im Vergleich zum Juli sei deutlich, der Wert liege aber weiter auf einem guten Niveau, so die Arbeitsmarktforscher.

Gute Chancen, Job zu finden

Dem gegenüber liegt der Wert zur Vorhersage der Arbeitslosigkeit mit 98,1 Punkten weiterhin unter 100 – ist allerdings um 0,1 Prozent gestiegen, was demnach auf eine steigende Arbeitslosigkeit hinweise. Der wesentliche Grund dafür liegt laut der Experten darin, dass weiterhin ukrainische Geflüchtete in den Arbeitsmarkt eintreten und bei Arbeitslosigkeit entsprechend statistisch erfasst werden. Dies einbezogen, liegen die Aussichten für Beschäftigung laut IAB weiterhin über den Erwartungen für die Arbeitslosigkeit.