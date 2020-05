IAB-Bericht: Zahl der offenen Stellen geht bundesweit zurück

Das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg meldet einen Einbruch am Stellenmarkt im ersten Quartal: Die Zahl der offenen Stellen in Deutschland sank demnach gegenüber dem Vorquartal um 330.000, was einem Rückgang von rund einem Viertel entspricht. Insgesamt gibt es derzeit rund 1,08 Millionen offene Stellen auf dem Arbeitsmarkt. Das hat eine Betriebsbefragung des IAB in Nürnberg ergeben.

Corona-Auswirkungen erst im zweiten Quartal deutlich

Das IAB hat Betriebe in den ersten drei Monaten dieses Jahres befragt. Da der Corona-Shutdown aber erst später einsetzte, würden die Zahlen in erster Linie die abgeflaute Konjunktur vor der Corona-Krise abbilden. Von den insgesamt 9.000 Betrieben seien rund 1.500 in den letzten zwei Märzwochen kontaktiert worden. Der IAB-Forscher Alexander Kubis prognostiziert daher: "Die volle Wucht der wirtschaftlichen Einschränkungen wird sich erst in den Zahlen für das zweite Quartal zeigen".

Hohe Personalnachfrage im Gesundheitsbereich

Laut IAB-Bericht sind die stärksten Rückgänge im exportnahen Verarbeitenden Gewerbe und im damit verbundenen Logistiksektor sowie in den unternehmensnahen Dienstleistungen zu verzeichnen. Eine hohe Personalnachfrage gebe es laut Arbeitsmarktforscher im ersten Quartal zudem im Gesundheits- und Sozialwesen.

Die IAB-Stellenerhebung wird viermal jährlich durchgeführt und untersucht das gesamte Stellenangebot, also auch Posten, die den Arbeitsagenturen nicht gemeldet werden.