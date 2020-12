IAB-Arbeitsmarktbarometer trotz Lockdown mit positiver Prognose.

Das als Frühindikator für den Arbeitsmarkt geltende Arbeitsmarktbarometer ist im Dezember um 0,5 Punkte auf einen Wert von 101,0 Punkte gestiegen. Die Experten des IAB sehen demnach sogar eine "leichte Aufwärtsentwicklung" am Arbeitsmarkt.

Kein wirtschaftlicher Einbruch erwartet

"Die Arbeitsagenturen erwarten im zweiten Lockdown keinen erneuten Einbruch des Arbeitsmarkts“, so Enzo Weber vom IAB. Viele Firmen nutzen demnach die Kurzarbeit und andere Stützungsmaßnahmen, um ihre Beschäftigten zu halten, heißt es. Dass sich der Arbeitsmarkt trotz der Coronakrise robust zeigt, liegt laut Enzo Weber auch daran, dass man mittlerweile wisse "woran wir mit einem Lockdown sind". Außerdem könne man damit rechnen, mithilfe der Impfungen die Pandemie in den Griff zu bekommen.

Auswirkungen der Verschärfungen noch ungewiss

Das IAB merkt allerdings an, dass die aktuellen Zahlen des Arbeitsmarktbarometers auf den Zeitraum bis Mitte Dezember zurückgehen, also noch bevor die Verschärfung des zweiten Lockdowns beschlossen wurde. Die Skala des Arbeitsmarktbarometers reicht von 90 bis zum Wert 110. Dabei gilt: Je höher der per Umfrage bei den Arbeitsagenturen ermittelte Wert, desto besser ist die prognostizierte Entwicklung. Der Wert des Arbeitsmarktbarometers setzt sich aus den Komponenten "Arbeitslosigkeit" und "Beschäftigung" zusammen.