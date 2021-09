IAA – Wie soll sich autonomes Fahren anfühlen?

Fast alle Experten gehen davon aus: Mit dem autonomen Fahren wird sich der Innenraum eines Autos drastisch verändern, quasi vom Cockpit zum Wohnzimmer. Wenn Computer und Sensoren das Fahrzeug durch den Berufsverkehr oder bei der Urlaubsreise steuern, dann wird das bisherige Lenkrad für einen Großteil der Zeit ebenso überflüssig wie viele Schalter, Hebel und Knöpfe, die bisher die Armaturentafel dominieren.

Das Auto wird zum Wohnraum

Und dann könnten andere Dinge wichtig werden, weiß Adrian van Hooydonk, Chefdesigner bei BMW: "Dann kann der Mensch sich entspannen. Er kann sich besser im Auto umschauen. Wird also Dinge wahrnehmen, die man bis dato gar nicht wahrgenommen hat. Und die Erwartungen an so einen Innenraum werden sich dann auch verändern. Es wird mehr zu einem Lebensraum. Und das ist eigentlich genau das, was wir als Richtung verfolgen. Es soll wärmer, einladender, mehr wohnlich werden."

Van Hooydonk und seine Kollegen bei anderen Autoherstellern setzen bei ihren Visions-Modellen für die Zukunft zumeist auf ein aufgeräumtes Design, und auf helle Farben. Dahinter stecken auch wissenschaftliche Erkenntnisse. Die Forschungsgruppe Mobilitäts-Innovationen bei Fraunhofer IAO hat untersucht, was nötig ist, damit sich Menschen mit der neuen Technologie wohlfühlen, die in den kommenden Jahren nach und nach das herkömmliche Auto-Cockpit ablösen wird.

Ganz neue Erfahrung für Fahrer: Das Abgeben der Kontrolle

"Jeder weiß ja, wie sich das Fahren in einem Auto anfühlt, da gibt es Erfahrungswerte", so Karin Bobka von der Forschungsgruppe. "Bei dieser neuen Technologie ist es sehr schwierig, weil man das noch nicht erleben kann. Da gibt es ja noch gar nichts, wo man das erfahren kann. Und da ist es sehr schwierig für den Nutzer, das sich vorzustellen. Und tatsächlich bei autonomen Fahrzeugen und Flugzeugen die Kontrolle an die Technologie abzugeben."

Die Angst vor dem Kontroll-Verlust sei tief in der menschlichen Psyche verankert, sagt Karin Bobka. Dem stimmt BMW-Chefdesigner Adrian van Hooydonk zu. Man dürfe deshalb die Kundinnen und Kunden auch nicht überfordern, wenn die Fahrzeuge immer intelligenter werden und mehr und mehr Aufgaben übernehmen.

Technologie darf die Menschen nicht überwältigen

Es komme darauf an, wie man die Technologie präsentiere, so van Hooydonk: "Ich glaube, dass der Mensch etwas Angst hat vor dieser künstlichen Intelligenz. Man hat Angst, dass einem das Ganze über den Kopf wächst. Ich glaube, dass wir im Design ein bisschen dagegen arbeiten können, indem wir die Technologie zwar einbauen, aber so präsentieren, dass es die Menschen nicht überwältigt. Wir nennen das manchmal Shy Tech. Die Technologie ist da, aber sie ist ein bisschen schüchtern. Sie ist nicht so präsent."

Wichtig für den Feelgood-Faktor im Auto: Der Geruch

Ohnehin spiele sich viel im Unterbewusstsein ab, wenn es darum geht, sich in einer Umgebung wohl zu fühlen. Und das Sehen sei dabei beileibe nicht der einzige Faktor, erklärt Bobka: "Natürlich spielt auch der Geruch eine Rolle, das ist ein total spannendes Thema. Laut einer Untersuchung spielen ätherische Öle, gut und angenehm riechen, die man zur Beruhigung oder Stress-Reduzierung einsetzen kann eine große Rolle."

Nicht umsonst bietet zum Beispiel Mercedes-Benz schon seit ein paar Jahren regelrechte Beduftungssysteme an.