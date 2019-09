IAA und Klima-Proteste: Der ADAC fordert, Sorgen ernst zu nehmen

Während auf dem Frankfurter Messegelände die Autobauer ihre neuesten Modelle für die Internationale Automobilausstellung (IAA) ins rechte Licht rücken, macht sich nur wenige Kilometer entfernt ein breites Bündnis aus Umweltverbänden für Großdemonstrationen bereit. Sie wollen die Automobilausstellung nutzen, um eine Verkehrswende herbeizuführen.

Vor dem Hintergrund der angekündigten Proteste geben sich die Autokonzerne auf der IAA umweltbewusst: Bei den heute (10.09.) beginnenden Pressetagen der Ausstellung ist viel von Klimawandel und Elektromobilität die Rede.

ADAC zeigt Verständnis für Klima-Sorgen

Kritiker halten dagegen die Strategien der Konzerne für wenig überzeugend. Sie werfen den Herstellern Greenwashing vor und machen die Industrie für den hohen Ausstoß an Treibhausgasen mit verantwortlich. Der ADAC, der auch auf der IAA vertreten ist, betonte jetzt: Man müsse die Sorgen der Menschen ernst nehmen.

"Man muss die Menschen schon verstehen: Der Klimawandel kommt immer näher in ihre direkte Umgebung. Es geht nicht mehr nur um abschmelzende Polkappen. Der Klimawandel kommt direkt in ihre Region. Und deshalb ist auch verständlich, dass die Menschen Ängste haben." August Markl, Präsident des ADAC

Das fordern die Demonstranten bei ihrem Klima-Protest

Noch ist auf der IAA von den angekündigten Protesten gegen die Autohersteller relativ wenig zu sehen, bis auf einen großen schwarzen Ballon von Greenpeace, der wie eine Qualmwolke aus dem Auspuff eines Monster-Trucks ragt. Darauf die Aufschrift: "Verkehrswende ohne Klimakiller".

Das Bündnis von verschiedenen Umweltgruppen hat seine Proteste gegen die IAA vor allem am ersten Besuchertag, am kommenden Samstag (14.09.), geplant. Die Autoindustrie müsse unter anderem weitere Modelle mit Verbrennungsmotor stoppen, erklärten die Organisatoren des Demo-Bündnisses "#aussteigen". Außerdem fordern sie:

Keine Verbrennungsmotoren mehr

Klimaneutraler Verkehr spätestens im Jahr 2035

Vorrang für Fuß- und Radverkehr

Ausbau von Bus- und Bahnverkehr

Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h auf Autobahnen, 80 km/h außerorts und 30 km/h innerorts

Effizientere Elektromobilität statt E-SUVs

Klimaschutzgesetz bis Ende 2019, um das Erreichen des 1,5 Grad-Ziels sicherzustellen

Konzernchefs lehnen Interviews auf der IAA ab

Die Konzernchefs der deutschen Autohersteller geben sich angesichts der Forderungen zwar recht selbstbewusst, allerdings räumt Daimler-Chef Ola Källenius auch ein, dass es schwierig sein wird, die kommenden CO2-Ziele in der EU einzuhalten. PSA-Chef Carlos Tavares rechnet sogar mit einigen Pleiten in der Branche in den nächsten Jahren.

Wie groß die Sorgen der Autobranche derzeit sind, kann man wohl auch daran ablesen, dass die Bosse von BMW und Audi Interviewanfragen abgelehnt haben.