IAA Mobility: Neustart in schwierigen Zeiten

Bis zuletzt hatte es Zweifel gegeben, ob die IAA Mobility überhaupt stattfindet. Einige große Autohersteller wie Tesla, Toyota oder Opel sind gar nicht erst nicht vertreten. Hinter den Kulissen war zu hören, die Ticketverkäufe seien bisher sehr überschaubar, die Vorbereitung sei teils chaotisch verlaufen, es drohe ein gewaltiger Flop. Das sieht Hildegard Müller, Präsidentin des ausrichtenden Verbandes der Automobilindustrie VDA, anders. Sie betreibt das, was Kommunikations-Profis Erwartungs-Management nennen und stapelt tief. Wichtig sei, in Corona-Zeiten überhaupt wieder eine Messe an den Start zu bringen. Es nicht zu machen, wäre einfacher gewesen, sagt sie: "Wir wollten das Zeichen setzen, es geht wieder los. Und deshalb geht es uns nicht um Besucherzahlen, sondern auch um die Botschaft in die Welt zu tragen. Mobilität verändert sich." Und das Autoland Deutschland solle auch weiterhin wichtige Impulse in der Branche geben.

Bike-Show mit Autoabteilung?

Wie dieser Impuls aussehen soll, das ist durchaus umstritten. So manchem Autofan der alten Schule missfällt, dass mehr als 70 Fahrradhersteller auf der IAA Mobility vertreten sind. Es sei eine Bike-Show mit angeschlossener Autoabteilung, sagen Spötter. Dem widerspricht BMW-Chef Oliver Zipse. Für ihn sei es kein Problem, seine neuen Modelle neben Lastenfahrrädern zu sehen. Autos seien ein Teil des Bereichs Mobilität - und zwar ein wichtiger Teil: "Deswegen werden wir auch weiterhin sehr viel über Autos reden, insbesondere welche Rolle sie in der Zukunft haben werden. Und ganz wichtig: Welchen Nachhaltigkeits-Beitrag können sie leisten?"

Protestaktionen angekündigt

Über die Nachhaltigkeit von Autos wollen die Veranstalter auf zahlreichen Foren auch mit Kritikern reden. Wie gut – und vor allem wie friedlich – das gelingen wird, ist völlig offen. Es sind zahlreiche Protest-Veranstaltungen geplant, die bayerische Polizei rechnet mit einem der größten Einsätze seit Jahrzehnten. Aber auch innerhalb der Branche besteht Diskussionsbedarf. Viele Experten haben sich wegen Corona seit langem nicht mehr gesehen, und das mitten im gravierendsten Umbau in der Geschichte der Auto-Industrie. Es brauche wieder mehr Kontakt untereinander, sagt VW-Vorstand Klaus Zellmer. Für ihn sei die Messe als Plattform extrem wichtig. Damit sich die Branche über den fundamentalen Wandel der ganzen Industrie austauschen könne.

Chipmangel wird die Branche lange beschäftigen

Das wohl wichtigste Thema hier: Die Evolution des Autos zum Computer auf vier Rädern. Der aktuelle Chipmangel zeige, wie wichtig Halbleiter inzwischen für die Branche sind, Tendenz rasant steigend, so Peter Schiefer, Chef der Autosparte bei Infineon. Denn das autonome Fahren und die immer weiter zunehmenden Assistenzsysteme im Auto bedeuten: Es werden noch mehr Sensoren gebraucht - also auch Computerchips.

Messestände in der Münchner Innenstadt

Und noch etwas ist neu: Die IAA Mobility findet nicht nur auf dem Messegelände statt, sondern auch auf einigen der schönsten Plätze der Münchner Innenstadt. Wie gut das bei der Bevölkerung ankommen wird, auch das ist bisher ein Rätsel. Zumindest das Wetter scheint für die kommenden Tage mitzuspielen.