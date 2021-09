IAA Mobility in Münchens Innenstadt: Chaos oder Happening?

Bis zuletzt wurde auf dem Münchener Marienplatz, dem Odeonsplatz, dem Königsplatz, dem Wittelsbacherplatz, dem Max-Joseph-Platz, dem Marstallplatz und im Hofgarten montiert, gehämmert und aufgebaut. Open Space nennen die Veranstalter das neue Konzept der IAA Mobility, bei dem sich die Messe nicht mehr auf einem abgeschlossenen Gelände abschottet, sondern in die Innenstadt kommt.

Von einem Happening-Charakter spricht Hildegard Müller, die Präsidentin des Industrie-Verbandes VDA. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hofft auf großen Zuspruch durch die Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger - anders als in der Vergangenheit. Er sei überzeugt, dass mit dieser IAA Mobility neue Maßstäbe gesetzt werden könnten.

Testfahrten mit E-Autos

Das Programm ist umfassend. Es sind hunderte von Vorträgen und Diskussionsforen angesetzt, Die Besucherinnen und Besucher können sich an zahlreichen Stationen Fahrräder und E-Scooter ausleihen, und es gibt die Möglichkeit zu Testfahrten, vor allem mit Elektro-Autos. Für sie und Mobile mit Wasserstoff-Antrieb sowie für Busse wurde eigens die sogenannte Blue Lane eingerichtet, eine Umweltspur, die Fahrer klassischer Verbrenner nur nutzen dürfen, wenn mindestens drei Personen im Auto sitzen. Messechef Klaus Dittrich spricht von einem – in dieser Größe – einmaligen Feldversuch. Es gehe auch darum, diejenigen, die mit dem klassischen Auto möglicherweise im Stau stünden zu motivieren, sich auch umweltverträglich auf den Weg zu machen.

Erhöhter Einsatz bei den Sicherheitsbehörden

Sorgen bereitet das neue Konzept mit den zahlreichen Bühnen und Orten den Sicherheitsbehörden. In den kommenden Tagen sollen deshalb tausende Polizistinnen und Polizisten für Sicherheit in und um München sorgen. Die Polizei erwartet vor allem friedliche Demonstranten, muss aber auch mit gewaltsamen oder zumindest unverantwortlichen Aktionen rechnen.

In denkbar schlechter Erinnerung ist noch der gefährliche Sturzflug eines Greenpeace-Bruchpiloten, der während eines Fußball-EM-Spiels im Juni unkontrolliert mit seinem Gleitschirm in die Münchener Arena abschmierte und dabei sich selbst, aber auch Zuschauerinnen und Zuschauer in Lebensgefahr brachte. Zwei Menschen wurden damals bei der Greenpeace-Aktion verletzt.