IAA Mobility: Darauf können sich Messe-Besucher freuen

Die IAA Mobility wird in mehrerlei Hinsicht eine Premiere. Nach Jahrzehnten in Frankfurt findet die weltgrößte Auto-Messe in diesem September erstmals in München statt. Nachdem sich das frühere Konzept einer reinen Auto-Show bereits in Frankfurt überlebt hatte, wird die IAA um den Zusatz "Mobility" ergänzt.

Neue Mobilitätskonzepte statt klassischer Autoshow

Die neue IAA Mobility, die am 07. September in München eröffnet wird, soll weniger klassische Autofans begeistern, als neueste Zukunftstrends aufzeigen. Im Klartext: Weniger Auto-Show, mehr umfassende Mobilitäts-Konzepte. Die Veranstalter wollen Konzepte präsentieren, mit denen sich der urbane Verkehr in den kommenden Jahrzehnten neu organisieren lässt.

Flugtaxis und E-Bikes im Trend

Deswegen werden in München mehr Hersteller von E-Bikes als klassische Autobauer vertreten sein. Dazu kommen Entwickler von Flugtaxis. Darüber hinaus wird die Veranstaltung über die ganze Stadt verteilt. Neben den klassischen Ständen auf dem Messegelände sind Tagungen, Pavillons und Bühnen in der Innenstadt geplant. Und nicht zuletzt ist die IAA Mobility die erste internationale Groß-Veranstaltung, die seit Beginn der Pandemie in Deutschland stattfindet. Wie viele Besucher am Ende kommen, ist völlig offen. Der Andrang scheint jedenfalls im Vorfeld kleiner zu sein als bei früheren Großmessen. Wenige Wochen vor Messebeginn sind in fast allen Münchener Hotels noch Zimmer zu haben.