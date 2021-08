IAA MOBILITY – Aufbruch in schwierigen Zeiten

Die IAA Mobility soll als erste Großveranstaltung in Deutschland seit dem Beginn der Corona-Pandemie eine Art Leuchtturm sein, so der Münchener Messechef Klaus Dittrich.

Messe-Wirtschaft kämpft ums Überleben

Für die Messe-Wirtschaft, aber auch für Branchen, die von solchen Großveranstaltungen profitieren, gehe es nach eineinhalb Corona-Jahren um das wirtschaftliche Überleben. Allein für Deutschland gehe zum Beispiel das Ifo-Institut von einem wirtschaftlichen Schaden von etwa 40 Milliarden Euro aus, den abgesagte Messen verursacht haben, so Dittrich, der sein Unternehmen als Beispiel nannte:

"Die Messe München initiiert in normalen Jahren pro Jahr in etwa eine Umweg-Rentabilität von 3,6 Milliarden Euro pro Jahr. Bei Hotels, Gastronomen, Einzelhandel, Taxi- und Stand-Bau-Unternehmen, und was alles dazugehört. Und man kann auch im negativen Fall davon ausgehen: Wenn keine Messen stattfinden, dann fehlen diese 3,6 Milliarden." Klaus Dittrich, Messe München

Deswegen werde man weltweit genau beobachten, wie sich das Corona-Sicherheitskonzept bewährt, mit dem die IAA Mobility plant. Man werde auf Abstände achten, außerdem gilt für die Besucher der Messe die sogenannte 3G-Regel, sie müssen also genesen, geimpft oder getestet sein.

Neues Ausstellungskonzept

Neu ist auch das Ausstellungskonzept. Zwar gibt es noch klassische Stände in den Messehallen, aber auch auf zahlreichen Plätzen der Münchener Innenstadt soll ausgestellt, und vor allem diskutiert werden über die Mobilität der Zukunft. Neben Autobauern sind nämlich auch mehr als 70 Fahrradhersteller vertreten. Man wolle ins Gespräch kommen, so Hildegard Müller, die Präsidentin des Automobil-Verbandes VDA. Und das ausdrücklich auch mit Menschen, die das Thema Auto kritisch sehen. Es sind nämlich auch Proteste angekündigt.

"Wichtig ist uns, dass Demonstrationen ohne Sachschäden oder gar Personenschäden verlaufen. Aber ich rufe wirklich alle auf, diese Idee der neuen Mobilität gewaltfrei, friedlich, kritisch aber konstruktiv zu diskutieren. Gewalt als Mittel der Auseinandersetzung lehnen wir natürlich strikt ab." Hildegard Müller, Verband der Automobilindustrie VDA

Protestkundgebungen angekündigt

In der Branche gibt es durchaus die Befürchtung, dass die möglichen Proteste und Gegenveranstaltungen die Berichterstattung über die IAA Mobility dominieren könnten. Allein für das Messe-Wochenende rechnet das bayerische Innenministerium mit dem Großeinsatz tausender Polizisten.

Auch der Ticket-Verkauf verläuft bisher eher schleppend. Und nicht zuletzt sind einige Autohersteller überhaupt nicht in München vertreten, darunter Tesla, Toyota oder Opel. Messechef Klaus Dittrich argumentiert, dass sei im Moment gar nicht so wichtig. Vielmehr gehe es darum, in schwierigen Zeiten ein Signal zu sehen, und er bemühte einen historischen Vergleich:

"Im Jahre 1517 gab es in München eine Pest-Epidemie, wo viele Menschen starben. Und auch damals ging es darum: Wie können wir wieder zum normalen Leben zurückkehren, die Menschen aus den Haushalten locken, um wieder aktiv zu werden. Und die Schäffler sind damals auf die Straßen gegangen, haben diesen Tanz aufgeführt, um den Menschen Mut zu machen und sie wieder in die Normalität zu bringen. Und ein Stück weit könnte die IAA jetzt auch diese Schäffler-Funktion übernehmen. Es geht wieder los. Und wir brauchen das auch." Klaus Dittrich, Messe München

Insgesamt werden zur IAA Mobility rund 700 Aussteller erwartet. Die Organisatoren erwarten zahlreiche Weltneuheiten, vor allem im Bereich Elektro-Mobilität. Wie viele Besucher kommen werden ist noch völlig offen. Vor allem dürften zahlreiche internationale Gäste fehlen, wegen internationaler Reisebeschränkungen.