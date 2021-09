IAA: Merkel bekennt sich zu starker Automobilindustrie

Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht in der IAA Mobility ein Signal der Hoffnung in Pandemiezeiten. Corona fordere immer noch Verzicht, aber man sei auf einem guten Weg, über 60 Prozent der Bundesbürger seien mittlerweile vollständig geimpft.

IAA ist erste große Präsenzmesse seit Corona

Die Mobilitätsmesse in München ist die erste große Präsenzmesse in Deutschland seit vielen Monaten. Bei der offiziellen Eröffnung erklärte Merkel zudem gegenüber der Autoindustrie: "Ich freue mich, dass man sehen kann, dass der Trend unübersehbar ganz klar Richtung Elektromobilität geht. Noch vor vier Jahre hatten die Hersteller auf der IAA nur elektrische Konzeptfahrzeuge und nun haben alle alltagstaugliche Elektroautos in ihrem Programm." Deutschland müsse ein starker Standort bleiben, so Merkel weiter.

Autohersteller fordern mehr Ladesäulen

Die Industrie wünscht sich hier aber offenbar mehr Unterstützung beim Wandel hin zur Elektromobilität. Zwar gewährt die Bundesregierung nach wie vor hohe Kaufprämien für Elektroautos, allerdings geht den Herstellern der Ausbau der Ladeinfrastruktur nicht schnell genug.

"Hier brauchen wir viel mehr Tempo in Deutschland und Europa," so Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA). "Sicheres und schnelles Laden mit Ökostrom ist das A und O des Wechsels. Vom Ökostrom steht immer noch zu wenig zur Verfügung, um das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen."

Diese Meinung vertritt unter anderem auch VW-Chef Herbert Diess. Der Umstieg müsse schneller gehen. Es könne sehr viel mehr gegen den Klimawandel getan werden, so der Vorstandsvorsitzende des größten deutschen Automobilkonzerns.

Gegner planen Störaktionen und Demonstrationen

Das sehen die Gegner der IAA genauso. Allerdings tun ihrer Meinung nach die Autohersteller zu wenig, meint etwa der Verkehrsexperte von Greenpeace, Benjamin Stephan: "Wenn man sich hier als Elektrovorreiter und Klimaschützer gibt, sind immer noch 95 Prozent der Autos, die verkauft werden, Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren. Gleichzeitig finanziert diese Messe den VDA. Den Lobbyverband, der damit klimaschädliche Lobbyarbeit betreibt und damit die Verkehrswende ausbremst."

Deshalb müsse man sich auch nicht über Proteste wundern, sagt Stephan. Einen Vorgeschmack auf die geplanten Proteste gab es heute schon. Einige Aktivisten von Greenpeace protestierten vor der Messe, andere Aktivisten seilten sich am Vormittag von Autobahnbrücken ab, es kam teilweise zu Sperrungen, Umleitungen und Staus.

OB Reiter ruft Kritiker dazu auf, Protest friedlich zu äußern

"Bei allem Verständnis für andere Positionen und bei allem Verständnis für die Ungeduld und ihre Berechtigung angesichts eines so wichtigen Themas, möchte ich an die IAA-Kritiker deutlich appellieren, ihren Protest und ihre Kritik friedlich im Rahmen unserer demokratischen Gepflogenheiten zu äußern," so Dieter Reiter, Oberbürgermeister von München.

Die Polizei allerdings rechnet mit weiteren Störaktionen. Allein am Freitag wird mit zehntausenden Demonstranten gerechnet. Und es wird auch befürchtet, dass nicht alle Aktionen friedlich ablaufen könnten.