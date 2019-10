Hypo Real Estate: Vor 10 Jahren verstaatlicht

Nicht nur der umstrittene US-Investor Flowers lief Sturm gegen den so genannten Squeeze out bei der Hypo Real Estate. Auch viele Kleinanleger fühlten sich am 5. Oktober 2009 um ihr Geld gebracht. Sie warfen der Bundesregierung "Enteignung" und "Diebstahl" vor, da diese beschlossen hatte, die HRE komplett zu verstaatlichen. Das Abfindungsangebot lag bei 1,30 Euro je Aktie.

Bund änderte Regeln zu seinen Gunsten

Das Aktienrecht sieht vor, dass ein Großaktionär die kleineren aus dem Unternehmen drängen kann, wenn er 95 Prozent der Aktien besitzt. Im Fall der HRE hat aber der Bund für sich eine Ausnahme gemacht und die Schwelle auf 90 Prozent gesenkt. Dadurch hatte er keine Probleme, den Squeeze Out auf der außerordentlichen Hautpversammlung durchzusetzen.

Klagen gegen den “Trick“ wurden abgewiesen

Anlegerklagen gegen diesen "Trick", wie die Aktionäre schimpften, wurden später vom Oberlandesgericht München abgeschmettert. Die Bundesregierung zeigte "klare Kante", wie es der damalige Bundesfinanzminister Steinbrück formulierte - wohl auch, um ein Statement für weitere Pleiten zu setzen. Die HRE blieb aber ein Einzelfall.

Unter dem Namen Deutsche Pfandbriefbank kehrte sie an die Börse zurück. Der Bund besitzt heute noch 3,5 Prozent der Anteile.