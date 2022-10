Hunderte Flüge fallen aus: Drei Tage Streik bei Eurowings

Drei Tage lang soll der Streik dauern, mit dem die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit in den Tarifverhandlungen bei das Management von Eurowings unter Druck setzen will. Seit Mitternacht läuft nun der Streik. Und nach dem Notfall-Flugplan von Eurowings soll heute knapp die Hälfte aller Flüge ausfallen.

Nur 230 statt 400 Verbindungen

Angaben von Eurowings zufolge sollen heute rund 230 der ursprünglich 400 geplanten Flüge stattfinden. Das Unternehmen setzt dafür unter anderem Maschinen der Schwesterfirma Eurowings Europe ein, die nicht vom Streik der deutschen Piloten betroffen ist. Für Dienstag und Mittwoch gibt es noch keine konkreten Flugpläne, sie sollen aber zeitnah ausgearbeitet und veröffentlicht werden.

Urlauber und Geschäftsreisende betroffen

Vom Streik betroffen dürften insgesamt zehntausende Passagiere sein, auch in Bayern. Denn sowohl am Nürnberger Flughafen als auch am Airport in München wurden Eurowings-Verbindungen annulliert. Dabei handelt es sich um klassische Urlauber-Flüge wie nach Palma de Mallorca ebenso wie um Strecken, auf denen viele Geschäftsreisende unterwegs sind, zum Beispiel Verbindungen nach Hamburg oder Düsseldorf.

Streitpunkt: Arbeitszeiten der Piloten

Da knapp die Hälfte der ursprünglich geplanten Starts und Landungen aber weiterhin im Flugplan stehen, sollten sich Reisende auf jeden Fall informieren, ob ihr Flug vom Streik betroffen ist oder nicht. Darüber informiert Eurowings auf ihrer Homepage und in der App.

Streitpunkt in den Tarif-Verhandlungen sind die Arbeitszeiten der Piloten. Auch am Wochenende fanden Eurowings und die Gewerkschaft hier keinen Kompromiss.