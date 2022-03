HUK-Coburg versichert immer mehr E-Autos

Der führende deutsche Autoversicherer HUK Coburg kalkuliert in diesem Jahr mit Folgeschäden von Pandemie, Lieferproblemen und Inflation für den Automarkt: Das Unternehmen rechnet mit einem Rückgang der "Fahrzeug-Transaktionen" um 20 Prozent. Das sagte Vorstandschef Klaus-Jürgen Heitmann auf der Bilanzpressekonferenz in München.

HUK Coburg rechnet mit verhaltenem Wachstum

"Transaktionen" bezieht sich auf alle Fahrzeuge inklusive Gebrauchtwagen. Die HUK Coburg ist seit Jahren Marktführer in der Kfz-Versicherung. Hauptkonkurrent in diesem Bereich ist die Allianz. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der bei der HUK versicherten Fahrzeuge im Saldo um 400.000 auf 13,4 Millionen. In diesem Jahr rechnet Heitmann wegen der schwierigen Lage nur mit verhaltenem Wachstum. "Natürlich ist die HUK Coburg maßgeblich davon abhängig, wie die Autokonjunktur läuft." Die HUK will ihre Position im umkämpften Autoversicherungsmarkt noch ausbauen.

2021 von Corona geprägt

Nur 185.000 der über 13 Millionen versicherten Fahrzeuge sind E-Autos und hybride Fahrzeuge. Ihre Zahl, und das ist das Bemerkenswerte, ist innerhalb eines Jahres um fast 110.000 gestiegen. Ein Trend, der sich in den kommenden Jahren fortsetzen wird, betonte die HUK-Coburg bei der Vorlage der Jahresbilanz.

2021, so Vorstandssprecher Klaus-Jürgen Heitmann, war natürlich von Corona geprägt, aber die größten Schäden verursachten die Unwetterkatastrophen im Sommer. Die Hagelstürme, die unter anderem in Oberbayern tausende von verbeulten Autos hinterließen, und das Hochwasser im Juli, wo besonders das Ahrtal betroffen war. Unter dem Strich summierten sich die Elementarschäden bei der HUK auf eine halbe Milliarde Euro – ein Rekord in der Firmengeschichte.

Die mit Abstand wichtigste Sparte bei den Coburgern ist und bleibt die Kfz-Versicherung. Wer bereit ist, seine Fahrdaten zur Verfügung zu stellen, wird im Tarif Eco Drive für umweltbewusstes Fahren belohnt. 450.000 HUK-Kunden machen das bereits.