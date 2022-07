HUK-Coburg übernimmt Anteile von Werkstattkette Pitstop

Der Versicherer HUK-Coburg plant eigenen Angaben zufolge die Beteiligung an der Werkstattkette Pitstop. Wie es in einer Mitteilung heißt, will sich die HUK-Coburg 25,1 Prozent an dem Unternehmen sichern. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das Bundeskartellamt muss noch zustimmen.

Kunden von HUK-Coburg soll schneller geholfen werden

Seit 2016 vermittelt der Coburger Versicherer seine Kunden über die Tochtergesellschaft HUK-Coburg-Autoservice im Schadensfall oder zur Inspektion, Haupt- und Abgasuntersuchung und Räderwechsel an ein Netzwerk von rund 150 Partnerwerkstätten. Mit dem Einstieg bei Pitstop soll dieses Netzwerk auf 450 Werkstätten anwachsen. Die Kunden würden künftig schneller und besser bedient werden können. Die bisherigen Partnerwerkstätten sollen erhalten bleiben.

Pitstop ist seit 2013 ein familiengeführtes Mittelstandsunternehmen, das deutschlandweit in der Kfz-Branche tätig ist. Die erste der heute mehr als 300 Werkstätten eröffnete Pitstop 1971 in Berlin.