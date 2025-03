HUK Coburg erhöht Versicherungspreise und gewinnt weitere Kunden

Die HUK Coburg hat im vergangenen Jahr ihren Umsatz und Gewinn deutlich steigern können. So wurden etwa im stark umkämpften Markt der Kfz-Versicherung über 200.000 neue Kundinnen und Kunden dazugewonnen.

Deutliche Preiserhöhungen bei Kfz-Versicherungen der HUK

Autos kostendeckend zu versichern, bleibt dabei ein schwieriges Geschäft. Für die HUK Coburg läuft es mittlerweile aber wieder deutlich besser. So konnten im vergangenen Jahr die Verluste in diesem Bereich stark reduziert werden. Vor allem aufgrund von Beitragserhöhungen. Diese seien erforderlich gewesen, weil die Preise für die Reparatur von Schäden den Versicherern geradezu davon galoppiert seien. In erster Linie wegen höherer Kosten für Ersatzteile sowie gestiegener Löhne in den Werkstätten.

Diese Entwicklung werde den Markt wohl auch in den nächsten Jahren weiter begleiten, so der Sprecher des Vorstands der HUK Coburg, Klaus Jürgen Heitmann. Insgesamt stiegen die Beitragseinnahmen der HUK im vergangenen Jahr um 15,1 Prozent. Die Anzahl der versicherten Fahrzeuge aber nur um 0,8 Prozent.

Verluste bei Kfz-Versicherungen lassen weitere Preiserhöhungen erwarten

Wie sich die hohen Preissteigerungen für Kfz-Reparaturen künftig auf die Beiträge der Kunden auswirken könnte, lässt die HUK aber offen. Noch sind die Ausgaben und Kosten insgesamt höher als die Einnahmen. In der Fachsprache der Versicherungen wird die entscheidende Größe auch "Combined Ratio" (CR) genannt.

Decken sich Einnahmen und Kosten, liegt der CR bei 100 Prozent. 2024 wurden von der HUK "101,7" erreicht. Der Marktdurchschnitt sei mit 104 Prozent deutlich schlechter. Zum Vergleich: vor den Preisanpassungen wurde von der HUK nur ein Wert von 113,4 Prozent erzielt.

Wichtige Schritte erfolgt für Rückkehr der HUK in Gewinnzone

"Wir liegen wieder vor dem Markt", so der Sprecher des Vorstands der HUK Coburg, Klaus Jürgen Heitmann. Damit habe die HUK in ihrem Kerngeschäft "einen wichtigen Schritt getan, um wieder in die Gewinnzone zurückzukehren".

Trotz deutlich höherer Beiträge sei die HUK Coburg auch in das Jahr 2025 gut gestartet. Wiederum mit einem Wachstum in der Kfz-Versicherung. Dass Kunden aufgrund der historischen Beitragssteigerungen Autos in größerem Umfang abmelden oder auf Zweitwagen verzichten, sei derzeit nicht zu beobachten.