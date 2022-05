Hürden überwinden: Wie Geflüchtete aus der Ukraine Arbeit finden

Fast zwanzig Jahre Berufserfahrung und doch nicht gleich in den Job: Als Katheryna Neshentzeva 2014 aus der ukrainischen Stadt Charkiw nach Deutschland kam, musste sie neun Monate lang ein unbezahltes Berufspraktikum machen, damit ihr Berufsabschluss als Krankenschwester in Deutschland anerkannt werden konnte. Das berichtet sie bei einer Veranstaltung des Mediendienstes Integration, in der es um die Integration von Geflüchteten aus der Ukraine in den Arbeitsmarkt ging.

Bei der Integration in den Arbeitsmarkt gilt es verschiedene Hürden zu überwinden.

Sprache ist der erste Schritt

"Das Schwierigste ist die Sprache", sagt die Intensivkrankenschwester Katheryna Neshentzeva, die inzwischen in Nordrhein-Westfalen ihre Heimat gefunden hat. Denn im medizinischen Bereich ist die Verständigung sehr wichtig. Doch bis sie als Krankenschwester arbeiten durfte, war es ein langer Weg. Die Anerkennung ihres Berufsabschlusses hat trotz ihrer 17 Jahre Berufserfahrung mehrere Monate gedauert: "Als ich nach Deutschland kam wusste niemand, wie man meinen Beruf anerkennen lassen kann", berichtet sie. Sie hat sich durchfragen müssen.

Informationen müssen Geflüchtete erreichen

Die meisten Geflüchteten würden ihre Informationen aus den sozialen Medien beziehen, berichtet Ildikó Pallmann. Die Sozialwissenschaftlerin berät Ukrainerinnen, die in Deutschland arbeiten wollen im Rahmen des Minor Projektkontors für Bildung und Forschung. "Die meisten Zuwanderergruppen sind in den sozialen Medien aktiver als die Deutschen", erklärt Pallmann. Das sei bei vielen Behörden noch nicht angekommen. Zwar gebe es inzwischen viele Beratungsstellen, in denen russisch und ukrainisch gesprochen werde. Aber das wird Pallmann zufolge nicht ausreichend in den sozialen Medien beworben.

Geflüchtete aus der Ukraine haben gute Qualifikationen

Über 80 Prozent der rund 600.000 ukrainischen Geflüchteten in Deutschland sind Frauen und sie sind gut qualifiziert. Je höher der Bildungsgrad, desto wichtiger sind die Sprachkenntnisse, sagt Yulia Kosyakova vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) mit Sitz in Nürnberg. Bei früheren Zuwanderungswellen wie 2015/2016 sei es um die schnelle Vermittlung in Arbeit gegangen: Etwa 30 Prozent der Zuwanderer etwa aus Syrien würde heute noch unter ihrem Qualifikationsniveau arbeiten.

Nicht in prekärer Beschäftigung feststecken

Es geht um langfristige Perspektiven, da sind sich die Integrations- und Arbeitsmarktexpertinnen einig. Dazu gehört, dass gut qualifizierte Frauen nicht im Niedriglohnsektor arbeiten sollten. Deshalb spielt für Sozialwissenschaftlerin Ildikó Pallmann die Anerkennung der Berufsabschlüsse eine wichtige Rolle: "Dass man den Menschen das Gefühl gibt, dass das, was sie mitbringen, auch etwas wert ist." Pallmann wertet es als positiv, dass auch die Bundesagentur für Arbeit signalisiert hat, dass die Jobcenter die Geflüchteten ihren Berufsabschlüssen entsprechend in Arbeit vermitteln will.

Betroffene berichten von unseriösen Jobangeboten

Ildikó Pallmann berichtet davon, dass in die Beratungsstellen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen Betroffene gekommen sind, an die unseriöse Jobangebote herangetragen wurden, etwa aus der Fleischverarbeitung oder der Lager- und Logistikbranche. Eine Ukrainerin hätte etwa ein Angebot für eine Vollzeitstelle als Kosmetikerin für einen Lohn von 1.000 Euro monatlich bekommen. Damit die Geflüchteten nicht ausgenützt werden, sollten die Integrations- und Sprachkurse auch über Arbeitsrecht und Gehaltszahlungen informieren, lautet eine Forderung der Integrationsexpertinnen.

Turbo-Tempo im Vergleich zu früheren Zuwanderungswellen

Aufenthaltsrecht, Vermittlung in Sprachkurse und Arbeit: Vieles soll im Vergleich zu der Flüchtlingszuwanderung von 2015/16 schneller gehen: "In diesem Turbo-Tempo ging es noch nie", sagt Ildikó Pallmann. Man könne nur hoffen, dass die Pläne zu weniger bürokratischen Hürden und schnellerer Integration auch in die Praxis umgesetzt werden, so die Sozialwissenschaftlerin.

Für die Krankenschwester Katharyna Nezhentseva hat sich der steinige und schwierige Weg der beruflichen Anerkennung gelohnt. Manchmal habe sie geweint, erzählt sie heute. Nun aber sei sie angekommen, in Deutschland und in ihrer Arbeit als Intensivkrankenschwester: "Jetzt bin ich glücklich und froh", sagt Katharyna Nezhentseva.