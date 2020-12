Aiwanger rechnet mit Erholung im Mittelstand

Im Jahr 2022 könnten die mittelständischen Betriebe wieder den Stand von vor Corona erreichen, hofft Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Bis dahin gelte es, den Schaden möglichst gering zu halten. Dazu will der Wirtschaftsminister unter anderem Unternehmensneugründungen besser unterstützen, Digitalisierungsstrategien in den Firmen voranbringen und weiter in großem Umfang Finanzhilfen auszahlen.

Kritik am Bund

Vom Bund fordert er erneut: Unternehmenssteuer auf 25 Prozent senken und Solidaritätszuschlag komplett abschaffen. Scharfe Kritik übt Aiwanger an den schleppenden Verhandlungen über den Austritt Grobritanniens aus der EU. Dass drei Wochen vor dem Brexit-Termin niemand wisse, was komme, führe zu großer Unsicherheit, sagt Aiwanger im Wirtschaftsausschuss des Landtags.

Detailkritik der Opposition

Die Abgeordneten zeigen sich mit der Krisenpolitik des Wirtschaftsministers weitgehend zufrieden. Die CSU findet lediglich: Viele Firmen wüssten gar nicht, wie viele Fördermöglichkeiten es in Bayern gebe. Aiwanger solle mehr Werbung machen. Ein klares Bekenntnis zu mehr Nachhaltigkeit vermissen Grüne und SPD. Die FDP fordert, die Berufsausbildung von Handwerkern zu intensivieren und sich nicht so sehr auf Akademiker zu konzentrieren. Die AfD findet die Strompreise in Bayern zu hoch für den Mittelstand. Die Förderung erneuerbarer Energien nennt sie sogar, so wörtlich, "planwirtschaftlichen Ökosozialismus".

Mittelständisch sind für das Wirtschaftsministerium übrigens Betriebe mit bis zu 500 Beschäftigten und 50 Millionen Euro Jahresumsatz.