Aiwanger rechnet mit 600 neuen Windrädern bis 2032

Der bayerische Energiebeirat hat sich zum zweiten Mal getroffen. Dabei ging es um den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien in Bayern. Neben dem bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger waren rund 80 weitere Teilnehmer mit dabei – hauptsächlich Entsandte von Kommunen, Wirtschaftsverbänden, Umweltorganisationen, Behörden und den verschiedenen Landtagsfraktionen.

Akzeptanz für Erneuerbare muss noch steigen

Im Anschluss zeigte sich Aiwanger zufrieden mit dem Treffen. Es gehe vor allem auch noch darum, die öffentliche Akzeptanz für den Ausbau der Erneuerbaren Energien weiter zu stärken. Darin seien sich die Teilnehmer des Treffens weitgehend einig gewesen, so Aiwanger. Während Bayern gute Fortschritte bei der Solarenergie mache und auch bei der Wasserkraft durch Modernisierungen noch mehr herausholen könnte, gebe es weiteren Diskussionsbedarf bei der Windenergie.

Chance auf doppelt so viel Windkraft in Bayern

Umstritten bleibt die 10H-Abstandsregelung für Windkraftanlagen. Für diese Regelung könnte es nach Aiwangers Worten aber Ausnahmen geben – sei es in Wäldern, in sogenannten Vorrang- oder Vorbehaltsgebieten oder auch beim Ersetzen alter Windräder, dem Repowering. "Und dann haben wir die Chance bei der Windenergie mindestens 600 neue Windräder in den nächsten zehn Jahren auf den Weg zu bringen", so Aiwanger. Laut dem Wirtschaftsminister wäre das dann mehr als eine Verdoppelung der derzeitigen Windkraftleistung.

Wie die Ausnahmen aussehen könnten, soll im Rahmen der weiteren Debatte innerhalb der Staatsregierung geklärt werden. Denkbar wäre Aiwanger zufolge beispielsweise eine Abstandsreduzierung auf 1.000 Meter in Wäldern und in den von den regionalen Planungsverbänden festgelegten Vorrang- und Vorbehaltsgebieten. Auch private Waldbesitzer hätten bereits ihr Interesse bekundet.

Kontroverse bei Windrädern vor Ort meist intensiver

Ausdrücklich wies der Wirtschaftsminister auf die unterschiedlich hohe Zustimmung bei der Windkraft hin. Während in allgemeinen Umfragen zum Windstrom viele dafür seien, sinke das Einverständnis vor Ort dann häufig deutlich. Oft seien Gemeinden ziemlich 50 zu 50 zu dem Thema gespalten, wenn es konkreter werde. Aber auch hier gebe es einen Ausweg: mehr finanzielle Beteiligung der Kommunen durch Gewerbesteuern. Dann störten Solar- und Windanlagen viel weniger.

Großes Potential bei Geothermie noch ungenutzt

Weiteres, noch ungenutztes, Potential sieht Aiwanger bei der Geothermie. Allerdings fehle vor allem noch die Leitungsanbindung der Heißwasser-Vorkommen an die Städte und Gemeinden. Hier forderte er den Bund dazu auf, schon länger angekündigte Förderprogramme umzusetzen: "Dann brauchen wir hintenraus weder Gaskraftwerke noch Windräder oder Photovoltaik oder Biomasse, um die Häuser zu heizen." Aiwanger geht davon aus, dass 20 Prozent des Wärmebedarfs in Bayern allein mit Geothermie abgedeckt werden könnte.

Mehr auf bestehende Stromnetze achten

Eine Debatte habe es auch um die Verteilnetze gegeben. Hier müssten potentielle Betreiber von Windrädern oder auch größeren Photovoltaikanlagen immer wieder feststellen, dass sie zwar einen guten Standort gefunden hätten, die Netzbetreiber aber größere Einwände dagegen hätten, da die Schwierigkeiten groß seien, die Anlage ans Stromnetz anzubinden. Hier müsse häufiger auch auf geeignete Standorte hingewiesen werden, die aus Sicht der Netzbetreiber günstig seien.

Grüne fordern "klare Kante"

Die Grünen zeigten sich mit dem Ergebnis der Sitzung des Energiebeirates eher unzufrieden. Der energiepolitische Sprecher Martin Stümpfig sagte im Anschluss, es habe nichts Neues aus dem Wirtschaftsministerium gegeben. Wieder einmal habe "Bayerns Energie-Murmeltier aus dem gemütlichen Winterschlaf gegrüßt".

Fast alle Teilnehmer des Treffens hätten eine Abschaffung der 10H-Regel gefordert und, dass die Politik dies klar anspreche. Aiwanger wolle aber nur "kleine Änderungen" vornehmen, obwohl es offensichtlich sei, dass "Trippelschritte" nicht reichen würden. "Wir brauchen endlich klare Kante und einen Turbo für die Erneuerbaren. Die vielen guten Initiativen in Bayern für Erneuerbare Energien haben endlich kräftigen Rückenwind verdient", sagte Stümpfig.