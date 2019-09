02.09.2019, 17:32 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Huawei kündigt erstes Smartphone seit US-Sanktionen an

Der chinesische Hersteller Huawei will sein neues Smartphone am 19. September in München vorstellen. Wegen der Sanktionen der US-Regierung könnte es für Huawei auch auf dem europäischen Markt schwierig werden. Viel genutzte Apps werden fehlen.