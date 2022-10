Wegen Energiekrise - Hotels verlangen Energiekostenzuschläge

Beim Fliegen ist es schon lange üblich: Die Fluggesellschaften erheben einen Kerosinzuschlag. Zu diesem Mittel greifen nun auch viele Hoteliers. Sie wissen sich angesichts der gestiegenen Kosten nicht anders zu helfen und führen einen Energiekostenzuschlag ein.

Das Seehotel Leoni am Starnberger See verlangt beispielsweise 3,50 Euro pro Zimmer und Nacht. Das Hotel Krone-Post im unterfränkischen Werneck stellt fünf Euro pro Nacht in Rechnung. Ein Luxushotel im Schwarzwald berechnet sogar neun Euro pro Person und Nacht. Die Hotelbesitzer sprechen davon, dass die Gäste meist Verständnis für die Zuschläge hätten.

Zuschläge decken gestiegene Energiekosten nur zum Teil

Natürlich könnten die Unternehmen auch einfach die Preise insgesamt anheben. Doch so sei die Transparenz größer, meint der Gaststättenverband Dehoga Bayern. Solche Zuschläge würden die gestiegenen Kosten nur zum Teil abdecken, meint Geschäftsführer Thomas Geppert. Er fordert deshalb mehr Unterstützung von der Politik.

Geppert weist außerdem darauf hin, dass Hotels die Zuschläge nur in einen Endpreis einberechnen und nicht obendrauf verlangen dürfen. So stehe es in der Preisangabenverordnung. Das gelte auch für Restaurants, von denen auch bereits einige solche Zuschläge eingeführt haben.